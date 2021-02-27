Папа Франциск оказывает помощь христианам Ирака

Папа Франциск получил суперкар в подарок, и благодаря фонду «Помощь Церкви в беде» продажа автомобиля позволила реализовать два проекта для иракских христиан на Ниневийской равнине. Сообщает Vatican News.

В то время как христианская община в Ираке с нетерпением ждёт прибытия Папы Франциска, благотворительная организация «Помощь Церкви в беде» (ACS) продолжает работу в поддержку христиан, изгнанных с Ниневийской равнины самопровозглашённым Исламским государством (запрещено в РФ). Благодаря щедрости Святейшего Отца Папский фонд смог реализовать два новых проекта. Пожертвование размером 200 тысяч евро является частью выручки от аукционной продажи «Ламборгини» модели Huracán, подаренного итальянским автопроизводителем Святейшему Отцу в 2017 году. Поставив автограф на капоте, Папа Франциск решил выставить суперкар на благотворительный аукцион и часть дохода передал «Помощи Церкви в беде» для иракских христиан с Ниневийской равнины.

Для детей и не только

Два проекта, финансируемых за счёт пожертвований, – это реконструкция сиро-католического Многоцелевого приходского центра во имя Пресвятой Девы Марии в Башике, полностью разрушенного боевиками ИГИЛ, и сирийско-католический детский сад, также посвящённый Деве Марии в Башике. По словам Алессандро Монтедуро, директора Итальянского отделения фонда «Помощь Церкви в беде», на первый проект было выделено 166 тысяч евро, к которым были добавлены ещё 124 тысячи от благотворителей фонда на общую сумму 290 тысяч евро; в то время как для второго проекта фонд выделил 34 тысячи евро из 200 тысяч, подаренных Папой Франциском.

«Здание, в котором будут размещены около 70 детей, уже завершено, – уточнил Алессандро Монтедуро, – хотя из-за пандемии COVID-19 структура ещё не начала работу. Этими двумя проектами фонд ‘Помощь Церкви в беде’ достойно использовал подарок Святейшего Отца, на деле войдя в положение христиан, атакованных ИГИЛ. Мы рады, что работы были завершены накануне исторического Апостольского визита Папы Франциска в Ирак», – подчеркнул директор Итальянского отделения фонда.

Утешение для общины Ниневии

Местная христианская община выразила большую радость в связи с реализацией двух новых проектов: «Мы рады были завершить работы в детском саду Пресвятой Девы Марии, который поможет нашим детям вернуться в Башик и возобновить образование», – прокомментировали событие Высокопреосвященный Бутрос Моше, сиро-католический архиепископ Мосула, и отец Резкалла Альсиманни, настоятель церкви Пресвятой Богородицы. По последним данным ‘Помощи Церкви в беде’, на 12 января 2021 года более 45% семей – изначально проживавших на Ниневийской равнине, а затем насильно изгнанных экстремистами, – смогли вернуться в свои дома, в том числе благодаря значительной поддержке со стороны международной католической общины, начиная с благотворителей фонда. На средства различных организаций удалось восстановить 57% разрушенных домов.

