Папа Франциск охарактеризовал святого Иосифа как человека, проникшего в Божию тайну

Утреннюю Мессу 19 марта в часовне Дома Святой Марфы в торжество Святого Иосифа Папа Франциск начал с молитвы за узников: «Помолимся за всех братьев и сестер, находящихся в тюрьмах. Они сильно страдают от неопределенности, связанной с ситуацией в тюрьме и мыслями о своих семьях: в каком они состоянии? Не болеют ли? Не нуждаются ли в чём-то? Выразим сегодня нашу солидарность с заключенными, которым приходится нелегко в этот период неуверенности и боли».

Комментируя евангельское чтение дня (Мф 1,16.18-21.24а) Понтифик подчеркнул, что оно характеризует святого Иосифа как праведника, основанием всех надежд которого является вера как уверенность в невидимом. Избранник Марии умел беседовать с Богом и вникать в Его тайну.

«Сегодня, в торжество Святого Иосифа, я думаю о Церкви. Способны ли наши верные, наши епископы, наши священники, наши монашествующие, и сами Понтифики проникнуться сознанием тайны? (…) Если Церковь утрачивает это умение, она теряет и способность к адорации. Молитва адорации возможна лишь там, где происходит проникновение в тайну Господа Бога», – сказал Святейший Отец и продолжил: «Попросим же Господа о даровании благодати, чтобы Церковь могла жить в конкретности повседневной жизни, но также и в конкретности тайны. Если она не сумеет так жить, то будет Церковью лишь ‘наполовину’, некой благочестивой ассоциацией, которая руководствуется юридическими предписаниями, но не знает подлинного поклонения. Войти в тайну, это не значит погрузиться в мечтания, это значит истинно поклоняться. Войти в тайну, это значит предвосхитить то, чем мы будем заниматься в блаженной вечности Божьего присутствия: поклоняться Ему в безмолвном созерцании».

В завершение богослужения, как и в предыдущие дни, имело место выставление Пресвятых Даров и Адорация. В связи с этим Папа Франциск подчеркнул значимость духовного Святого Причастия – давней христианской практики единения с Христом Евхаристическим в молитвенном устремлении, к которой прибегают лица, не имеющие доступа к физическому вкушению Тела Христова.

По материалам Vatican News