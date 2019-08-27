Папа Франциск обратился с посланием у участникам Синода Церквей вальденсов и методистов

Папа Франциск направил приветственное послание участникам Синода методистской и вальденсианских Церквей, который в эти дни проходит в Турине. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Я молюсь обо всех вас, дабы в эти дни встречи, молитвы и размышлений вы смогли испытать живой опыт Святого Духа, Который оживляет и укрепляет христианское свидетельство», — пишет Епископ Рима, призывая методистов и вальденсов «укреплять экуменический дух среди христиан, равно как и единство между нашими Церквами».

В своём послании Папа Франциск подчёркивает неотложность подлинного свидетельства об Иисусе Христе и о Благой Вести, которое возможно лишь при условии единства намерений и действий. «Мы призваны, — пишет Святейший Отец, — продолжать путь взаимного познания, взаимопонимания и сотрудничества, дабы свидетельствовать об Иисусе и Его Евангелии милосердной любви». «Как ученики Христа, мы можем вместе ответить на страдания, которые угнетают множество людей, особенно самых бедных и слабых: это будет нашим вкладом в дело справедливости и мира», — подчёркивает Папа Франциск и преподаёт участникам встречи в Турине своё благословение.

Со стороны итальянского католического епископата на Синоде присутствует епископ Амброджо Спреафико, президент Епископской комиссии по экуменизму и межрелигиозному диалогу.