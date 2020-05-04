Папа Франциск обратился с посланием по случаю празднования Богородице Луханской

Аргентинские католики глубоко почитают Пресвятую Деву Марию Луханскую; к богородичному святилищу в городе Лухан ежегодно 8 мая отправлялся в паломничество и Хорхе Марио Бергольо. Перед чудотворным образом Богородицы он молился вместе со своими верными и подолгу выслушивал их исповеди. В сегодняшнем послании Папа Франциск ещё раз выразил желание, чтобы Мария обратила свой материнский взор на него и на весь Народ Божий. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Дорогой брат, приближается 8 мая ‹…› и моё сердце отправляется в паломничество к Лухану». Такими словами начинается рукописное послание, которое Святейший Отец направил поместному архиепископу Высокопреосвященному Хорхе Шейнигу. Упоминая о торжествах, проводимых каждый год в этот день в честь Матери Христа, Папа заверяет: «Я буду с вами незримо как духовный и ‘виртуальный’ паломник. Ещё раз я взгляну на Марию и снова попрошу Её взглянуть на меня». Взгляд Пресвятой Девы «обновляет и придаёт сил». Епископ Рима отмечает, что в этот момент он будет не один, а «вместе со святым верным Народом Божьим, который горячо любит Её, – вместе с таким же верным и грешным народом, как и я сам».

Папа Франциск пишет, что Богоматери Луханской «мы расскажем о своих заботах и радостях», моля Её позаботиться о нас и помочь нам всегда и без устали просить прощения, зная, «что Её Сын не устаёт прощать». Ей, продолжает Папа, «я обещаю вести себя лучше», заимствуя слова у выдающегося священника своей прежней епархии отца Амелио Луиса Калори: «Сегодня вечером, о Пресвятая Дева, моё обещание искренне. Но на всякий случай не забудь оставить ключ снаружи».

Завершая послание, Папа Франциск пишет: «Я вернусь домой с уверенностью в обретённой благодати».