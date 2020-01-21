Папа Франциск обратился с посланием к участникам Всемирного экономического форума в Давосе

«Мы все являемся членами одной человеческой семьи», и поэтому обязаны заботиться друг о друге; в центре государственной политики должен находиться человек, а не «стремление к власти или прибыли». Об этом пишет Предстоятель Вселенской Церкви в специальном послании профессору Клаусу Швабу, исполнительному председателю Всемирного экономического форума в Давосе, который будет проходить в Швейцарии с 22 по 24 января. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В послании, приуроченном к 50-й годовщине форума, Папа Франциск напоминает о необходимости «выходить за рамки краткосрочных технологических или экономических подходов, а также в полной мере учитывать этический аспект в поиске решений текущих проблем или в разработке будущих предложений». В тексте отмечается, что Всемирный экономический форум в Давосе на протяжении многих десятилетий предоставляет своим участникам возможность «изучить инновационные и эффективные пути построения лучшего мира». Сотрудничество и усиленная политическая воля могут помочь в преодолении изоляционизма, индивидуализма и идеологической колонизации, «которая, к сожалению, слишком часто характеризует современные дискуссии».

За последние полвека, пишет Святейший Отец, произошли многие геополитические преобразования и значительные перемены в экономике, на рынке труда, в цифровых технологиях и в окружающей среде. «Многие из этих новшеств принесли пользу человечеству, в то время как другие имели негативные последствия», в частности, – утилитарный подход, при котором «в других видят средство для достижения цели», а «отсутствие солидарности и милосердия» приводит к «реальной несправедливости». Подлинное целостное человеческое развитие «может проявиться лишь тогда, когда все члены человеческой семьи будут включены в поиски общего блага и смогут внести в него свой вклад».

Цитируя энциклику Laudato Si’, Епископ Рима напоминает, что целостная экология должна в полной мере учитывать «сложность и взаимосвязанность нашего общего дома». В связи с этим Понтифик выражает пожелание, чтобы участники Форума «помнили о высокой нравственной ответственности, которую каждый из нас несёт за целостное развитие всех наших братьев и сестёр, в том числе и будущих поколений». Преемник Святого Петра надеется, что решения, принятые в Давосе, приведут к «росту солидарности, особенно с теми, кто больше всего в ней нуждаются, подвергаются социальной и экономической несправедливости, и само существование которых находится под угрозой».

Послание Папы Франциска вручил профессору Клаусу Швабу кардинал Питер Кодуо Тарксон, префект Департамента служения целостному развитию человека и представитель Святейшего Престола на форуме.