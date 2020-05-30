Папа Франциск обратился с посланием к священникам Римской епархии

Папа Франциск направил послание всем священникам Римской епархии, с которым он не смог встретиться лично в Великий Четверг: из-за пандемии коронавируса Святая Месса освящения мира и благословения елея в Ватиканской базилике не состоялась. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима делится размышлениями по поводу новой ситуации, в которой оказалась Церковь, её задач и перспектив на новом этапе, «требующем от нас мудрости, дальновидности и общего обязательства, чтобы все усилия и жертвы не оказались напрасными».

Папа благодарит священников, которые делились с ним по телефону и по электронной почте информацией о ситуации на местах: Святейший Отец молился о них и восхищался тем, что карантинные меры не стали «синонимом отступления или закрытости, которая усыпляет миссию и заглушает её». Епископ Рима выражает близость к своему духовенству и подчёркивает, что Церковь призвана нести «заразительную надежду, чтобы строить новую «нормальность», к которой все мы стремимся. В Евангелии Пасхи говорится, что Христос приходит со Своим миром и с даром Святого Духа к первой апостольской общине в то время, как она переживала моменты изоляции, страха и неопределённости. Её состояние созвучно нынешним временам: многие семьи и приходы понесли трагические утраты, для многих – особенно пожилых и неимущих – изоляция стала тяжким бременем; мы видели героические старания врачей, волонтёров, священников, работников гражданских служб. Стала очевидной хрупкость человеческой жизни и непредсказуемость тяжёлой ситуации, для которой не было готовых решений. Церковь, подчёркивает Папа, не могла довольствоваться абстрактными назиданиями, от неё потребовались конкретные дела, новые способы общения, организация богослужений, новая логика, обусловленная страшной невидимой угрозой.

Необходимо глубокое распознавание с твёрдой надеждой, что Господь никогда не оставит Свой народ; от нас требуется избегать хаоса, не поддаваться пессимизму и отрешению, равно как не впадать в безудержный оптимизм, неспособный видеть реальность. Воскресший Господь не выбирал идеальной ситуации, чтобы войти в жизнь Своих учеников, но Он смог изменить привычную логику и «придать новый смысл истории и событиям». Даже заточение в Иерусалимской горнице стало для учеников плодотворным, подарив новую жизнь апостольской общине. Поэтому нельзя бояться сложных сценариев современности: посреди нас пребывает Иисус, дарующий Свой мир, и христианская радость рождается именно из этой уверенности. Свидетель Воскресшего понимает, что жизнь обретает смысл в помощи другому, в участии в его страданиях. Умение плакать с другими – это тоже святость, подчёркивает Папа.

Укреплённая Святым Духом община пресвитеров призвана возвещать будущее и пророчествовать о нём; Воскресение – это не только историческое событие прошлого, но и поразительная весть о спасении новых времен, и она звучит уже сегодня. «Если невидимое, беззвучное, агрессивное присутствие вируса повергло нас в кризис и поразило, то пусть другое – сдержанное, уважительное и неинвазивное – присутствие Воскресшего призовёт нас снова и научит не бояться смотреть в лицо реальности», откроет новые горизонты и подарит нам мужество жить в этот исторический и уникальный момент. «Горстка испуганных людей сумела начать новое течение, – живое благовестие Бога с нами», – отмечает Святейший Отец. Да поможет нам Воскресший «не отворачиваться от суровой и тяжкой ситуации наших братьев и сестер», да научит Он нас сопровождать, исцелять и перевязывать раны нашего народа. Воскресение – это весть о том, что всё может измениться, и мы, священники, должны взять на себя ответственность за будущее, целиком уповая на Христа, победившего смерть.

В заключение своего послания Папа Франциск призывает Божье благословение на пресвитеров Римской епархии и вверяет их молитвам Пресвятой Богородицы.