Папа Франциск обратился с посланием к Легионерам Христа

29 февраля Папа Франциск направил послание участникам Генерального капитула «Легионеров Христа и Генеральных ассамблей богопосвящённых лиц и мирян из апостольского движения Regnum Christi». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец пишет, что преступное поведение их основателя, священника Масиеля, вызвало сильнейший кризис: перед лицом такой ситуации Церковь проявила материнскую заботу, укрепив движение «людьми с большой человеческой и пастырской чуткостью, а также с признанной юридической компетентностью». «Новые конституции и уставы являются поистине новаторскими, – пишет Преемник Святого Петра далее, – поскольку они отражают новый дух и новое видение монашеской жизни в соответствии со Вторым Ватиканским Собором и указаниями Святейшего Престола. Они также являются результатом трехлетнего труда, в который были вовлечены все ваши общины и который привёл к изменению менталитета».

Епископ Рима отметил, что члены общин смело открылись деянию Святого Духа, вступив, при сопровождении Церкви, «на путь истинного распознавания». Речь идёт о работе, которая привела к созданию Федерации Regnum Christi, – монашеского Института «Легионеры Христа», а также Обществ апостольской жизни богопосвящённых лиц и мирян Regnum Christi.

По словам Папы Франциска, для конкретного применения Устава Федерации требуется распознавание как со стороны коллегиальных органов управления, так и генерального и территориального руководства. После избрания новых старших настоятелей и Вспомогательных советов главная ответственность за пастырство в Конгрегации и движениях возложена на их руководителей, отмечает Папа Франциск, подчёркивая важную роль Советов: они должны стать действенной помощью для руководства и в то же время контролировать работу самих руководителей. Святейший Отец особо оговорил, что эти изменения «должны иметь продолжение во всех членах Федерации».

Завершая свое послание, Епископ Рима призвал новое правление Федерации Regnum Christi «собирать и укреплять плоды, созревшие за эти годы», действовать решительно, существенно и мягко, со смелостью и благоразумием находя новые пути служения, одобренные Церковью.