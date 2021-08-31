Папа Франциск обратился с посланием к итальянским епископам

Папа Франциск направил послание двадцати епископам внутренних областей Италии, которые собрались в Беневенто для разработки плана пастырского возрождения своих территорий: епархии Пьемонта, Умбрии, Лацио, Абруццо, Молизе, Кампании, Апулии, Базиликаты и Калабрии всё чаще сталкиваются с проблемами маргинализации, депопуляции и экономического кризиса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец сердечно приветствует итальянских иерархов, «собравшихся в духе братского единства», и обращается к ним с призывом: «Не позволяйте парализовать себя трудностям, индивидуализму и безразличию, которыми отмечено наше время». На все злободневные проблемы нужно отвечать христианским милосердием и активностью; нельзя стоять на месте, «безропотно констатируя инфляцию ценностей» или «ностальгически сожалея о прошлом». По словам Франциска, приходы и церковные реалии должны стать «тренировочными площадками христианской жизни, школами служения другим», в духе смирения и нежности. Перед лицом оскудения духовных ценностей и индивидуализма, порождающий одиночество и расточительство, христиане должны «привести себя в движение» и поставить новые цели. Проблемы территорий нуждаются в смелых и решительных ответах, и Церковь должна быть «утешительным присутствием» там, где дискомфорт наиболее велик; она призвана свидетельствовать «о любви, испытанной при встрече с Иисусом», особенно тем, кто оказался в трудном положении.

В заключение своего послания Папа Франциск высоко отзывается об этой важной инициативе епархий Италии, поскольку в братском диалоге можно наметить «действия и проекты, полезные для населения».