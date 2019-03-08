Папа Франциск обратился с наставлением к священникам по случаю начала Великого Поста

7 марта Святейший Отец возглавил традиционную Покаянную литургию в Латеранской базилике — Кафедральном соборе Римской епархии — для римского духовенства. В ходе богослужения, которому предшествовала встреча Епископа Рима с римским духовенством за закрытыми дверями, Папа принял исповедь у нескольких пресвитеров и обратился ко всем епископам, священникам и диаконам с наставлением по случаю начала Четыредесятницы. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Мы должны неустанно предостерегать друг друга от искушения впасть в самодостаточность и самолюбование, как будто мы являемся Народом Божиим по нашей инициативе или заслуге» — сказал Папа, обращаясь к духовенству. Мы – «народ проклятый, который стал праведным через Того, Кто сделался проклятым на древе Креста» (ср. Гал 3,13). Папа призвал духовенство к «святой пассивности»: это означает признать, что не мы, а Бог находится в центре всего, «Он есть всё». «Рука Бога, создавшего нас по образу и подобию Своей тринитарной тайны, сотворила нас во множественном единстве, различными, но неотделимыми друг от друга. Прощение Бога, которое мы сегодня воспевали, — это сила, восстанавливающая общение на всех уровнях».

Ссылаясь на Книгу Исхода, Папа подчеркнул, что, увидев идолопоклонство Своего народа, Господь «начинает терпеливое дело примирения, мудрой педагогики: Он угрожает и утешает, заставляет осознать последствия содеянного зла и решает забыть о грехе, наказывает народ и исцеляет нанесенную рану». В определенный момент кажется, что Он принял радикальное решение: «Сам не пойду среди вас» (Исх 33,3). Подобно отвергнутому возлюбленному, Он закрывается и отдаляется: «Все мы это испытали в трудные моменты, испытали духовную безутешность. Если кому-то из вас неведомы такие моменты, я советую поговорить об этом с хорошим исповедником, с духовником, потому что речь идет о нехватке чего-то в жизни». Как часто бывает, отметил Папа, что, работая в приходе, священник чувствует отсутствие Господа, одиночество. Если в жизни священника нет подобных моментов, возможно, он заменил Бога идолами. В таком случае необходима «благодать слез», отметил Папа и привел в пример одного «блестящего», талантливого во всём и успешного священника, у которого был один недостаток: он почитал «священное зеркало», занимался самолюбованием. В определенный момент Господь дал ему почувствовать одиночество, «сорвал маску с лицемерия», и он заплакал. С тех пор священник изменил свою жизнь и смиренно начал с нуля. Опыт греха и прощения позволяет нам становиться всё больше народом, принадлежащим Богу.

Обращаясь к приходским настоятелям, несущим ответственность за свой народ, Папа остановился на словах Моисея: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх 32,32). Чтобы так вести разговор с Богом, «нужно быть настоящим мужчиной», подчеркнул Папа. Это подразумевает готовность умереть за свой народ, что бы ни случилось. Во время беседы с Моисеем Бог «делает вид, будто хочет его подкупить», предлагая обрушить на согрешивший народ Свой гнев, а из Моисея произвести великую нацию. Однако Моисей не желает спасать самого себя, он ощущает себя единым целым со своим народом. Именно поэтому Моисей удостоился быть другом Божиим, говорившим с Ним лицом к лицу. Такой должна быть молитва священника: это не просто «хорошие отношения с тёщей», иронически заметил Папа, имея в виду Бревиарий – «священническую тёщу», — но это «борьба с Богом за свой народ». В молитве пресвитера за ним всегда стоит его паства.

Бог знает «нашу постыдную наготу», — продолжил Епископ Рима, — и все же Он не устает предлагать нам Свое прощение и примирение. Все мы знаем, как обезображивает лик Церкви грех, особенно грех священника, — мы особенно сильно это чувствуем в последнее время благодаря газетам. Однако Бог «спасает нас от лицемерия» и постоянно возвращает красоту и непорочность Своей Невесте, которую застали в момент прелюбодеяния. Папа посоветовал священникам еще раз прочитать 16 главу Книги пророка Иезекииля: «Это история Церкви, это моя история, история каждого из нас». Смиренное раскаяние – это начало святости, сказал Папа и призвал всех без исключения священников начать Великий Пост, прося у Бога и братьев прощения «за грех, подорвавший церковное общение и подавивший миссионерский динамизм». «Будьте первыми, кто попросит прощения у братьев», — подчеркнул Папа и предложил пресвитерам первыми приступать к исповеди во время Покаянных литургий в своих приходах.

В конце встречи Папа призвал к активному участию в римской великопостной акции «Каритас» под названием «Как на небе, так и на улице», направленной на помощь нуждающимся, и подарил всем присутствующим по экземпляру брошюры, с помощью которой пресвитеры смогут приобщиться во время Великого Поста к святоотеческому наследию.