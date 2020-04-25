Папа Франциск обратился ко всем верным с майским посланием

Предлагаем вниманию наших читателей Послание Папы Франциска по случаю начала мая, месяца, посвященного Пресвятой Богородице, в переводе русской службы Vatican News:

Дорогие братья и сестры,

Скоро наступит май, месяц, когда народ Божий особенно глубоко выражает свою любовь к Деве Марии и Ее почитание. По традиции на протяжении этого месяца дома и в семьях молятся Розарием. Речь идет о домашнем измерении, которое нас «заставили» ценить ограничения пандемии, в том числе и с духовной точки зрения. Поэтому я думаю предложить всем вновь открыть красоту домашней молитвы Розария в течение месяца мая. Это можно делать вместе или индивидуально; выберите сами в зависимости от обстановки, оценив обе возможности. Но в любом случае для этого есть секрет: простота; к тому же нетрудно будет найти, в том числе и в интернете, хорошие схемы для совершения этой молитвы.

Кроме того, я хочу предложить вам два текста молитвы к Богородице, которые вы можете произносить в конце Розария, и я сам буду читать их в течение мая в духовном единении с вами. Прилагаю их к моему письму, чтобы они были в распоряжении у всех.

Дорогие братья и сестры, совместное созерцание Лика Христова Сердцем Марии, нашей Матери, еще больше соединит нас как духовную семью и поможет преодолеть нынешнее испытание. Я буду молиться о вас, особенно о тех, кто больше всего страдает, а вас прошу помолиться обо мне. Благодарю вас от всего сердца и благословляю.

Рим, Сан-Джованни-ин-Латерано, 25 апреля 2020 г.

Праздник святого Марка, евангелиста



ПЕРВАЯ МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

О Мария, непрестанно сияющая на нашем пути как знак спасения и надежды! Мы вверяем себя Тебе, Здравие болящих, что у Креста соединилась с болью Иисуса, твердо держась Своей веры.

Спасение народа римского, Ты знаешь все наши нужды, и мы верим, что Ты сделаешь так, чтобы, как в Кане Галилейской, к нам вернулись радость и праздник после этого испытания. Помоги, о Матерь Божественной любви, сообразоваться с волей Отца и делать то, что скажет Иисус, взявший на Себя наши страдания и обременивший Себя нашими бедствиями, чтобы через Крест привести нас к радости Воскресения. Аминь.

Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и благословенная.



ВТОРАЯ МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица.

В нынешнем испытании, под грузом страданий и тревог, угнетающих весь мир, мы прибегаем к Тебе, Матерь Божия и наша Матерь, и ищем прибежища под Твоей защитой. Пресвятая Дева Мария, обрати на нас Свой милостивый взор во время этой пандемии коронавируса и утешь тех, кто в смятении оплакивает своих усопших близких, чье погребение нередко ранит душу. Укрепи тех, кто встревожен болезнью людей, с которыми невозможно быть рядом, чтобы не заразиться. Ниспошли доверие тем, кого тревожит неопределенность будущего, последствия для экономики и для работы.

Матерь Божья и наша Матерь, испроси для нас у Бога, Отца милосердия, окончания этого тяжкого испытания, дабы мы вновь увидели горизонт надежды и мира. Как в Кане, исходатайствуй у Божественного Твоего Сына утешения для семей больных и жертв, да откроются их сердца упованию. Защити врачей, медсестер и медбратьев санитаров и волонтеров, находящихся в этот период кризиса на передовом фронте и рискующих жизнью ради спасения других жизней. Сопутствуй их героическому труду и даруй им силу, добросердечие и здоровье. Будь рядом с теми, кто днем и ночью ухаживает за больными, и со священниками, которые с пастырским рвением и евангельской ответственностью стараются всем помочь и всех поддержать.

Пресвятая Дева, просвети разум ученых: да найдут они верные решения для победы над этим вирусом. Помоги руководителям наций действовать мудро, щедро и поспешно, чтобы они оказали поддержку тем, у кого нет самого необходимого для жизни, планируя социальные и экономические решения с дальновидностью и духом солидарности. Пресвятая Дева Мария, воззови к человеческой совести, дабы огромные суммы, вложенные в рост и усовершенствование вооружений, были перенаправлены на продвижение исследований, необходимых для предотвращения подобных катастроф в будущем.

Возлюбленная Матерь, взрасти во всём мире чувство принадлежности к единой большой семье и причастности к соединяющим всех нас узам, дабы с братским и солидарным духом мы поспешили ответить на многочисленные нужды и разновидности нищеты. Помоги сохранить твердость веры, постоянство в служении, стойкость в молитве.

О Мария, Утешительница скорбящих, прими в свои объятья измученных своих детей и испроси у Бога, дабы Он Своею могущественной рукой освободил нас от этой ужасной эпидемии, так чтобы мог мирно восстановиться обычный ход жизни. Мы вверяем себя Тебе, сияющей на нашем пути как знак спасения и надежды, о кроткая, о благая, о сладостная Дева Мария. Аминь.

