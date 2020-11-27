Папа Франциск обратился к участникам X Фестиваля социальной доктрины

Папа Франциск обратился с видеопосланием к участникам X Фестиваля социальной доктрины, который с 26 по 29 ноября проходит в Вероне на тему «Память о будущем». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В фестивале принимают участие предприниматели, специалисты в сфере экономики и культуры; из-за пандемии COVID-19 различные мероприятия, включая семинары и конференции, проходят в виртуальном режиме.

Святейший Отец призывает участников встречи помнить, что мы являемся частью большой истории, всегда возвращаться к истокам Добра, идти на мировую с прошлым, дабы оно становилось благодатной почвой для созидания будущего:

«Для нас, христиан, будущее наделено именем, и это имя – ‘надежда’. Надежда – это добродетель сердца, которое не прячется в темноте, не задерживается на прошлом, не томится в настоящем, но умеет видеть завтрашний день. Что для нас, христиан, значит завтрашний день? Это искупленная жизнь, это радость встречи с тринитарной любовью. В этом смысле быть Церковью означает иметь креативный и эсхатологически направленный взгляд и сердце; это значит не поддаваться искушению ностальгии, которая является настоящей духовной патологией».

Папа Франциск призывает участников фестиваля облечься в подлинную «христианскую динамику», которая, перешагивая через сожаления о прошлом: это возможно, если мы живём милосердной любовью. Нельзя поддаваться тоске по минувшим дням, ибо она «блокирует творческий подход и делает нас жёсткими и идеологизированными людьми также в социальной, политической и церковной сфере». С другой стороны, память, накрепко связанная с любовью и жизненным опытом, становится одним из самых глубоких аспектов человеческой личности. Привлечённые живой любовью Пресвятой Троицы, мы обретаем способность помнить, черпать из памяти Бога, подчёркивает Папа Франциск:

«Жить памятью о будущем – значит посвятить себя тому, чтобы Церковь, великий Народ Божий, могла быть на земле началом и зачатком Царства Божьего. Нужно жить по вере, погружаясь в общество, являя жизнь Бога, которую мы получили в дар при нашем Крещении: таким образом мы будем помнить о грядущей жизни, в которой мы пребудем вместе перед Отцом, Сыном и Святым Духом. Именно такой подход помогает нам преодолеть искушение утопии, помогает не сводить возвещение Евангелия к простому социологическому горизонту и не заниматься маркетингом различных экономических теорий или политических фракций. Нужно быть в мире с силой и креативностью Божьей жизни в нас: именно так мы сумеем восхитить сердца и взоры людей Евангелием Иисуса; так мы поможем сделать плодотворными проекты новой инклюзивной экономики и политики, способной к любви».