Папа Франциск о значении мариологии

О месте мариологии в учении Римских Понтификов напомнил Папа Франциск в послании к участникам ХХIV Торжественного публичного заседания Папских Академий, прошедшего вечером 4 декабря 2019 г. в Ватикане.

Свое обращении к участникам собрания Святейший Отец посвятил теме «Мария – путь мира между культурами». Он заметил, что на протяжении ХХ века Римские Епископы призвали видеть в Марии «маяк мира для обеспокоенного и испытывающего тревогу человечества», «Наставницу человечности», Свидетельницу «торжества надежды над страхом, мира над смятением, общения над одиночеством, радости и красоты над печалью и отвращением, вечных перспектив над преходящими, жизни над смертью». Папа Франциск напомнил слова святого Иоанна Павла II, призывавшего к тому, чтобы «Матерь Искупителя стала источником вдохновения для возобновления диалога и нового обретения братства», в связи с чем мариологии следует отводить видное место в теологической университетской формации и в междисциплинарной сфере. А Папа Бенедикт XVI, со своей стороны, призывал теологов к углубленному изучению взаимоотношений между мариологией и теологией Слова.

Папская международная марийная академия на протяжении всего времени верно служила разъяснению учения Римских Понтификов, чем иллюстрировала важное значение мариологии для диалога между культурами, способствующего укреплению отношений братство и мир», — подвел итог Папа Франциск.

По материалам Vatican News