Папа Франциск о встрече Трампа и Кима
В своем слове после воскресной полуденной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск назвал встречу президентов Дональда Трампа и Ким Чен Ына на демаракационной линии между Северной и Южной Кореей «важнейшим шагом на пути к миру на Корейском полуострове» и «хорошим примером культуры встречи во благо всего мира».
Напомним, что Дональд Трамп стал первым с 1953 г. действующим президентом США, вступившим на землю КНДР. Его переговоры с северокорейским лидером продолжались около часу, что было значительно дольше запланированного.
По материалам Vatican News
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