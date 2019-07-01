Папа Франциск о встрече Трампа и Кима

Папа Франциск о встрече Трампа и Кима

Июль 01, 2019

В своем слове после воскресной полуденной молитвы «» назвал встречу президентов Дональда Трампа и Ким Чен Ына на демаракационной линии между Северной и Южной Кореей «важнейшим шагом на пути к миру на Корейском полуострове» и «хорошим примером культуры встречи во благо всего мира».

Напомним, что стал первым с 1953 г. действующим президентом США, вступившим на землю . Его переговоры с северокорейским лидером продолжались около часу, что было значительно дольше запланированного.

По материалам Vatican News

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