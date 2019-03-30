Папа Франциск о Таинстве исповеди

Утром 29 марта Папа Франциск встретился в Ватикане с большой группой участников учебного курса, организованного Апостольской пенитенциарией и посвящённого Таинству Примирения. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Священники, отметил в своей речи Епископ Рима, всегда должны выслушивать исповеди верующих с великодушием и открытым сердцем, с терпением и отцовскими чувствами, проходя вместе с ними «путь освящения, которым является Таинство»; они удостоены созерцать чудеса обращения, которые Божья благодать совершает в тайне конфессионала. Примирение с Богом, подчеркнул Папа, — это «благо, которое мудрость Церкви всегда хранила со всей своей нравственной и юридической силой в таинственной печати»; эту печать не может нарушить никакая человеческая сила или юрисдикция, хотя современное мировоззрение далеко не всегда это осознаёт.

Служение милосердия, по словам Святейшего Отца, требует от исповедников соответствующей подготовки, дабы встреча с кающимися всегда становилась «подлинной спасительной встречей». Причём важно, чтобы содержание исповеди всегда оставалось священной тайной и никоим образом не влияло на управление церковными группами, движениями или конгрегациями. Несмотря на утверждения, что исповедь — а вместе с ней и чувство греха — переживает кризис, служение множества священников говорит об их активном участии в преодоления кризиса, прежде всего с помощью «оружия веры» и более качественного подхода к Таинству, чтобы выразить всё великолепие Божьего милосердия.

Таинство Примирения является верным способом освящения, действенным знаком Христа, чтобы дверь дома Небесного Отца всегда оставалась открытой для приходящих грешников и они обретали заново «крещальную невинность и полное единство с Богом». Это Таинство, подчеркнул Папа Франциск, освящает и для исповедников, также призванных к смиренному покаянию. В конце обращения Папа Франциск призвал участников встречи к тому, чтобы каждая отдельная исповедь всегда была новым и решительным шагом к святости; «нежным и милосердным объятием, которое способствует росту Царства Божьего, Царства любви, истины и мира».