Папа Франциск о призваниях и умении общаться с молодежью

6 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале Консистории участников Конгресса европейских центров служения призваниям, который проходит в Риме под эгидой Совета епископских конференций Европы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей речи экспромтом Святейший Отец отметил, что служение призваниям не означает «поиск новых членов для клуба»: по словам Бенедикта XVI, Церковь растёт благодаря своей привлекательности, а не вследствие прозелитизма. Молодые люди в разных странах непохожи друг на друга, «но они одинаковы в беспокойстве, в жажде самореализации, в желании творить добро», и чтобы достучаться к их сердцам, «нужно говорить на понятном им языке, не надеясь, что они поймут эсперанто».

Святейший Отец подчеркнул важность умения общаться, разговаривать с новыми поколениями, и это – «филигранная работа». Те, кто работает с молодыми людьми, должны «сопровождать, направлять и помогать, чтобы встреча с Господом помогла им найти жизненный путь». Служение юношам и девушкам требует большого терпения, внимания и, не в последнюю очередь, «способности привести себя в движение, двигаться вместе с ними», чтобы помочь им открыть своё особенное призвание. «Нужно уставать: нельзя служить призваниям, не чувствуя усталости», – отметил Святейший Отец.

Не менее важными на этом пути являются глубокие личные отношения с Богом, подчеркнул Папа: «Выбор призвания должен основываться на диалоге с Господом, о каком бы призвании ни шла речь: именно Господь вдохновляет идти вперёд по избранному пути. В вашем случае это означает прекрасную работу: помогать диалогу. Понятно, что, если вы сами не будете общаться с Господом, достаточно сложно будет научить других вести такой диалог».