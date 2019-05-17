Папа Франциск о диалоге между евреями и христианами: укреплять сотрудничество в борьбе против зла

Папа обратился с приветственным посланием к Международному комитету по связям между католиками и евреями, основанному в 1970 году в качестве платформы для общения между Комиссией Святейшего Престола по религиозным связям с иудаизмом и Международным еврейским комитетом по межрелигиозным консультациям. Организованная Комитетом конференция на тему «Народы, идеи и границы в движении» состоялось 15 мая в Риме, в резиденции Итальянской епископской конференции. Сообщает корреспондент Vatican News Роберта Джизотти.

«Стремление к диалогу никогда не может быть ошибочным», — подчеркивает Папа Франциск и напоминает о «добрых плодах еврейско-католического диалога» со времен принятия соборной Декларации Nostra Aetate об отношениях Католической Церкви с нехристианскими религиями, обнародованной в 1965 году.

«Мы разделяем, – подчеркивает Папа, – богатое духовное наследие, которое необходимо всё больше ценить, возрастая в узнавании друг друга, в братстве и в общих усилиях на благо людей. В этом значении ваша встреча, – отмечает Папа Франциск, – способствует сближению и содействует сотрудничеству. Очень хорошо, что вы рассматриваете такие актуальные вопросы, как отношение к беженцам и поиск способов помощи им; борьба с нарастающим антисемитизмом; вопрос преследования христиан в разных точках мира; состояние диалога между евреями и католиками в Италии и в Израиле и его широкомасштабные перспективы».

Папа поощряет усилия тех, кто профессионально занимается еврейско-христианским диалогом, «так как диалог, — поясняет Святейший Отец, — ведет к росту взаимного познания и сотрудничества, чтобы создать не просто атмосферу терпимости, но и уважения между религиями. Наша сила, — утверждает Папа, – это кроткая сила встречи, а не сила экстремизма, расцветающего в разных частях мира, который приводит только к столкновению». Как напоминают Писания, – пишет в заключение Папа, – «коварство — в сердце злоумышленников, радость — у миротворцев». В заключение Папа Франциск возносит молитву о том, чтобы «это собрание стало встречей в мире и для мира», и призывает Божие благословение: «Пусть оно дарует вам стойкость в кротости и смелость в терпении».