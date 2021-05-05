Папа Франциск: не забудьте о Святом Розарии

В конце общей аудиенции 5 мая Папа Франциск призвал христиан всего мира возложить надежды человечества, угнетаемого пандемией COVID-19, на материнское ходатайство Пресвятой Девы Марии:

«В этом месяце мае, под началом святилищ во всём мире, будем молиться Святым Розарием о прекращении пандемии и возобновлении социальной жизни и трудовой деятельности, – напомнил Епископ Рима. – Сегодня эту богородичную молитву возглавит южнокорейское святилище Пресвятой Девы Розария в Намьянге. Присоединимся к собравшимся в этом храме и особенно помолимся о детях и подростках».

Обращаясь к италоязычным верующим, Папа Франциск попросил их принять духовное участие в Молитвенном прошении к Пресвятой Богородице Розария, которое состоится в полдень 8 мая в святилище в Помпеях.

Всем христианам, и прежде всего старикам, молодым, больным и молодожёнам, Папа вновь обратил призыв молиться Пресвятой Деве Марии, «образцу веры и деятельной свидетельнице Господнего слова, дабы обрести христианскую силу в принятии решений посреди жизненных трудностей».

Источник: Vatican News