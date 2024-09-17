Папа Франциск не поедет на освящение собора Парижской Богоматери

Папа Римский окончательно исключил возможность посещения Франции для участия в повторном освящении и открытии собора Парижской Богоматери. Об этом он заявил во время обратного рейса из Юго-Восточной Азии, передает «Седмица» со ссылкой на Зал печати Св. Престола.

Выступая на пресс-конференции в ходе полета из Сингапура в Рим, Папа заявил, что не намерен ехать в Париж, где, как предполагали СМИ, он мог принять участие в Св. Мессе после открытия собора Парижской Богоматери, значительно пострадавшего в результате пожара в 2019 году.

«Я не поеду в Париж, не поеду», — цитирует его ответ журналистам папского пресс-пула агентство ANSA.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Святейшего Отца посетить Париж на долгожданное открытие исторического собора, которое должно состояться 8 декабря 2024 года, в праздник Непорочного Зачатия.

Напомним, что обычно Папа Франциск отмечает этот праздник Пресвятой Богородицы вместе с жителями Рима на площади у подножия Испанской лестницы, где совершает традиционный молебен, вверяя Вечный город и весь мир милосердному ходатайству Матери Христа.