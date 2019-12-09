Папа Франциск назначил нового главу Конгрегации евангелизации народов

8 декабря с.г. Зал Печати Святого Престола распространил информацию, согласно которой Папа Франциск назначил кардинала Луиса Антонио Тагле, архиепископа Манилы, префектом Конгрегации евангелизации народов. Филиппинский иерарх сменил на этом посту префекта кардинала Фернандо Филони, который был назначен Великим Магистром Рыцарского Ордена Святого Гроба Господня в Иерусалиме. Он, в свою очередь, стал преемником на данном посту американского кардинала Фредерика Эдвина О’Брайена, которому 8 апреля 2019 г. исполнилось 80 лет. Кардинал Тагле стал вторым в истории представителем азиатского континента, ставшим во главе Конгрегации евангелизации народов. С 2006 по 2011 г. упомянутую Конгрегацию возглавлял кардинал Иван Диас из Индии.

Луис Антонио Тагле родился 21 июня 1957 г. в Маниле. Рукоположение в пресвитеры получил в 1982 г. С 1985 по 1991 г. изучал теологию в американском католическом университете в Вашингтоне. Защитил докторскую диссертацию. Занимался пастырской и преподавательской деятельностью. С 1997 по 2003 г. был членом Международной теологической комиссии, в качестве эксперта принимал участие в Синоде епископов, посвященном Азии. В 2001 г. Иоанн Павел II назначил его ординарием епархии Имус на Филиппинах. В 2009 г. по инициативе молодого иерарха в стране прошли первые Азиатские дни молодежи. С 2011 г. Луис Антонио Тагле стал архиепископом Манилы, в 2012 г. был возведен в кардинальское достоинством, в 2015 г. был избран руководителем «Caritas Internationalis».

По материалам Vatican News