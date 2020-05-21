Папа Франциск назначил нового Апостольского нунция в Белоруссии

Папа Франциск назначил новым Апостольским нунцием в Республике Беларусь хорватского иерарха, архиепископа Анте Йозича. Об этом сообщили 21 мая 2020 г. в Ватикане. Он сменит на посту главы дипломатического представительства Святого Престола в Беларуси венгерского архиепископа Габора Пинтера.

Анте Йозич родился 16 января 1967 г. в городе Триль. Священническое рукоположение получил 28 июня 1992 г. и был инкорпорирован в Сплитско-Макарскую архиепархию. В 1995 г. он начал готовиться к дипломатической службе в Папской Церковной академии. С 1999 г. работал в Апостольской нунциатуре в Индии. Потом, с 2003 г. по 2009 г., был секретарем Апостольской нунциатуры в России, в 2009 г. стал советником нунциатуры на Филиппинах.

2 февраля 2019 года Папа назначил его Апостольским нунцием в Кот-д’Ивуаре и титулярным архиепископом Цисы. Епископскую хиротонию ему должен был преподать 1 мая 2019 г. госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Однако 7 апреля 2019 г. иерарх попал в автомобильную аварию возле Сплита, после которой оказался в больнице в критическом состоянии. Новая дата хиротонии была назначена на 21 марта 2020 г. Церемония должна была пройти в соборе Святого Петра, но была опять отложена вследствие пандемии COVID-19.

Напомним, что архиепископ Йозич стал вторым хорватским иерархом на посту Апостольского нунция в Беларуси. С 15 сентября 2004 г. по 15 июля 2011 г. дипломатическое представительство Святого Престола в стране возглавлял архиепископ Мартин Видович. Любопытно, что он также принадлежал к Сплитско-Макарской архиепархии.

По материалам Vatican News