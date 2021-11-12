Папа Франциск направил приветственное послание участником Четвертого Парижского форума мира, проходящего с 11 по 13 ноября

Свое послание Святейший Отец начинает с пожелания «выйти лучшими из пандемии», и для этого необходимо сделать выбор между двумя возможностями. Первая – это то, что называют «возвращением к нормальности». Но что означает эта «нормальность»?

«Действительность, которую мы знали до пандемии, – это богатство и экономический рост меньшинства, в то время как миллионы людей не в состоянии удовлетворить самые насущные потребности и вести достойную жизнь»; это также «ветхие социальные структуры, вдохновленные самодостаточностью, национализмом, протекционизмом, индивидуализмом и изоляцией».

Вторая возможность – это «трудиться вместе, чтобы выйти лучшими, чем прежде». Это предполагает в первую очередь «конкретное коллективное обязательство по полному разоружению», подчеркивает Папа, отмечая, что военные расходы на мировом уровне уже превысили уровень, достигнутый в конце «холодной войны», и они с каждым годом растут. Невозможно прийти к миротворческому сотрудничеству, не преодолев логику ядерного сдерживания, утверждает Святейший Отец и выражает надежду, что «христианская традиция, особенно социальное учение Церкви, равно как и другие религиозные традиции, смогут наделить эту встречу непостыжаемой надеждой на то, что несправедливость и насилие не являются неизбежными, не являются нашей участью».

Таким образом, совесть побуждает нас «не идти по удобной дороге возвращения к ʺнормальностиʺ, отмеченной несправедливостью, но принять вызов и использовать кризис как конкретную возможность для обращения, для преобразования, для переосмысления нашего образа жизни и общественно-экономических систем».

В конце послания Папа желает участникам форума вдохновляться словами пророка Иеремии, с которыми тот обращался к своему народу во времена тяжелого кризиса: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер 6,16).



Источник: Vatican News