Папа Франциск напомнил о чрезвычайных экологических ситуациях и призвал к незамедлительным действиям

14 ноября после воскресной молитвы Angelus во Всемирный день бедных Папа Франциск напомнил о чрезвычайных экологических ситуациях, обратившись с призывом к сильным мира сего предпринять незамедлительные действия.

«Человечество прогрессирует, оно развивается, но бедные всегда с нами, они всегда есть, и в них присутствует Христос», — сказал Папа, напомнив, что День бедных возник как плод Юбилея милосердия и подчеркнул, что тема этого года взята из слов Иисуса: «Бедные всегда с вами». Папа упомянул о молитвенной встрече в Ассизи, состоявшейся в рамках подготовки к V Всемирному дню бедных. Святейший Отец назвал эту встречу «волнующим моментом свидетельства и молитвы» и выразил благодарность «за множество инициатив, организованных в епархиях и приходах по всему миру в знак солидарности».

Франциск упомянул также о саммите ООН по изменению климата COP26, который завершился в пятницу в Глазго, в Шотландии, и призвал к конкретным действиям перед лицом того, что он назвал «криком бедных, объединенным с криком земли»:

«Я призываю политических и экономических лидеров к незамедлительным действиям, к принятию смелых и дальновидных решений, и в то же время призываю всех людей доброй воли проявить активную гражданскую позицию в деле заботы об общем доме».

Далее Папа пригласил присоединиться к инициативе платформы Laudato si’, сообщив, что во Всемирный день бедных началась регистрация на этой платформе, продвигающей целостную экологию.



Источник: Vatican News