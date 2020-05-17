Папа Франциск на воскресной Мессе в Доме Святой Марфы размышлял о братстве в Боге Отце

Утром 17 мая, в 6-е воскресенье Пасхального времени, Папа Франциск отслужил Святую Мессу в часовне Дома Святой Марфы и в своей проповеди размышлял над деяниями Святого Духа, Который объединяет нас братскими узами в семье Небесного Отца. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя богослужение Епископ Рима призвал верующих: «Помолимся сегодня о многих людях, которые убирают больницы, улицы, собирают мусорные баки, ходят по домам, чтобы забрать мусор: их работа незаметна, но она необходима для жизни. Да благословит их Господь и да поможет им».

Святейший Отец прокомментировал воскресное Евангелие (Ин 14,15-21), в котором Иисус заверяет учеников, что не оставит их сиротами и пошлёт им «другого Утешителя», Духа истины, Который пребудет с ними вовек.

Сегодня, как и раньше, наши дни отмечены болезненным чувством сиротства, подчеркнул Папа: люди обладают многими вещами, но им не хватает Отца. Именно Святой Дух, обещанный Иисусом, призван указать людям путь к Небесному Отцу: Он делает нас братьями в единой, мирной семье. «Большие и малые войны всегда имеют измерение сиротства: там нет Отца, Который мог бы установить мир». Поэтому апостол Пётр – во втором литургическом чтении (1 Петр 3,15-18) – призывает молодую христианскую общину всегда быть готовой ответить с кротостью Святого Духа, уважением и доброй совестью тем, кто спросит её о причине веры. Святой Дух наставляет людей смирению и нежности детей Небесного Отца; Он никогда не научит оскорблениям. Ведь именно чувство сиротства побуждает людей поливать грязью других, конфликтовать и воевать: если нет Отца, то нет и братьев; как следствие – мир лишается человеческого братства. Но Христос посылает в мир Святого Духа, чтобы люди возвратились к любящему Небесному Отцу и восстановили отношения мира, смирения и доброты.

Завершая проповедь, Папа Франциск сказал: «Будем же просить Святого Духа всегда напоминать нам об этом доступе к Отцу, напоминать, что у нас есть Отец. Пусть Он дарует нашей цивилизации – имеющей великое чувство сиротства – благодать обретения Отца, Который даёт смысл всей жизни и делает людей одной семьёй».