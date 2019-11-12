Папа Франциск на празднике освящения Латеранской базилики: Бог может возродить любое сердце

Вечером 9 ноября Папа Франциск возглавил в соборе Святого Иоанна на Латеранском холме торжественную Мессу праздника освящения этой древней базилики, Матери и Главы всех церквей. На этой Папской Мессе по традиции присутствовало духовенство города Рима. Перед началом богослужения Папа Франциск помолился у входа в храм перед мраморной плитой, установленной в честь жертв бедности. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Епископ Рима процитировал строки из Ответного псалма — «Речные потоки веселят град Божий», отметив, что христиане Рима «подобны реке, текущей из храма: они несут слово жизни и надежду, способную оживить пустыни сердец». Ученики Христа становятся «радостными вестниками», потому что полны решимости делиться сокровищами Божьего Слова, трудясь ради общего блага. Именно Бог является источником этой новой жизненной силы, подчеркнул Святейший Отец. «Да возрадуется Господь, увидев нас в движении, готовых всем сердцем выслушивать бедных, которые взывают к Нему. Да утешится Матерь Церковь Рима, увидев заново послушание, энтузиазм и смелость своих чад, готовых к новым временам благовестия. Встречаться с другими, вступать с ними в диалог, слушать их со смирением, безвозмездностью и бедностью сердца: пусть это не будет для вас бременем, но духовной лёгкостью. Не впадайте в беспокойство, — постарайтесь усилить вашу восприимчивость, чтобы осознать присутствие и действие Бога в городе. Созерцание рождается из любви».

Папа Франциск призвал пастырей увести общину «подальше от всякой мирской суеты и от скверных компромиссов, защищать её от хищных волков», которые хотели бы отдалить её от Евангелия, единственного фундамента каждого духовного сооружения. Святейший Отец назвал римское духовенство «мудрыми зодчими», которые понимают, что лишь из Слова Божьего рождается Церковь, не связанная рамками немедленного успеха и сиюминутных поощрений: «С тех пор как я стал Епископом Рима, я близко познакомился со многими из вас и был восхищён вашей верой и любовью к Господу, близостью к людям и великодушной заботой о бедных. Вы знаете районы города как никто другой и храните в ваших сердцах лица, улыбки и слёзы множества людей. Вы перешагнули через идеологические контрасты и желание саморекламы, дабы на первом месте было исполнение воли Божьей. Реализм тех, кто стоит ногами на земле и знает, ‘как обстоят дела в этом мире’, не помешал вам возноситься высоко с Господом и мечтать о великом».

Комментируя евангельское чтение о том, как Иисус очистил Иерусалимский храм, Папа отметил, что Господь неоднократно изменяет привычное направление. Таким же образом и святые, побуждаемые Святым Духом, действовали в соответствии с логикой, непонятной их современникам. Вера в то, что именно Бог побуждает человека к обращению, должна оживлять пастырские группы, которым Папа Франциск вручил мандат отправляться на поиски тех, кто далёк от веры и от Церкви: «Нет такого человеческого сердца, в котором Христос не хотел бы и не мог родиться заново. В нашей грешной жизни мы нередко отдаляемся от Господа и угашаем Святого Духа. Мы разрушаем храм Божий, которым является каждый из нас. Однако это никогда не бывает окончательной ситуацией: Господу требуется всего три дня, чтобы восстановить Свой храм внутри нас!». «Ни один человек, как бы он ни был изранен злом, — подчеркнул Святейший Отец, — не обречён на этой земле на вечное отлучение от Бога».

«Часто таинственным, но реальным образом Господь открывает новые проблески в сердцах, желание истины, добра и красоты, открывая новые перспективы для благовестия. Порой можно встретить недоверие и враждебность: не позволяйте остановить себя, но храните убеждённость, что Богу достаточно трёх дней, чтобы воскресить Своего Сына в сердце человека. Это также опыт некоторых из нас: глубокое обращение в результате непредсказуемого действия Божьей благодати», — сказал Папа Франциск.