Папа Франциск на общей аудиенции: искать Бога ради Него Самого (+ ФОТО)

Папа Франциск на общей аудиенции: искать Бога ради Него Самого (+ ФОТО)

Ноябрь 23, 2022

23 ноября в девятый раз посвятил общую аудиенцию теме духовного различения, в частности, размышлениям о благодатном Божьем утешении, дарующем покой и надежду. Этот важный элемент нужно уметь распознавать и «не принимать как должное». Передает русская служба Vatican News.

, подчеркнул Папа, – «это глубокий опыт внутренней радости, который позволяет увидеть присутствие Бога во всём; он укрепляет веру и надежду, а также способность творить добро». По словам Епископа Рима, человек утешенный не сдаётся перед лицом трудностей, ибо испытывает мир, который сильнее невзгод. Божья отрада – «это великий дар для духовной жизни и жизни в целом». Господь обнимает человека нежным присутствием, не навязывая Своей воли. Однако дар Его покоя, отметил Папа, – это вовсе не «мимолетная эйфория»: напротив, даже боль, например, за свои грехи, может стать причиной утешения.

Епископ Рима привёл в пример духовный опыт св. Августина, когда тот беседовал со своей матерью Моникой о великолепии небесной жизни; совершенную радость св. Франциска посреди крайне тяжелых ситуаций. Многие святые вершили великие дела «не потому, что считали себя хорошими и способными, но потому, что были покорены умиротворяющей сладостью Божьей любви».

Утешение, продолжил Епископ Рима, – «это прежде всего надежда, обращённая в будущее, она отправляет нас в путь, позволяет начать то, что до этого момента всегда откладывалось». Этот благодатный дар Святого Духа нельзя запрограммировать по собственному желанию, им невозможно «пилотировать», но когда приходит небесная отрада – человек обретает сокровенную близость с Богом.

Папа Франциск напомнил, как св. Тереза Младенца Иисуса, посетив римскую базилику Святого Креста в возрасте четырнадцати лет, она «пыталась прикоснуться к почитаемому там гвоздю, одному из тех, которыми был распят Иисус». Тереза считала это порывом любви и упования: «Я действительно была слишком смелой, но Господь знал, что моё намерение было чистым. Я вела себя с Ним как ребёнок, который думает, что ему всё дозволено, и считает сокровища Отца своими собственными». Таким образом, подчеркнул Папа, святая Тереза оставила нам «замечательное описание духовного утешения».

«Умиление по отношению к Богу делает нас смелыми в желании участвовать в Его жизни, делать то, что Ему угодно, ибо мы чувствуем, что Его дом – это наш дом; мы чувствуем себя Его знакомыми, желанными, любимыми, возрождёнными».

Благодаря Господнему утешению, уточнил Епископ Рима, «мы не сдаёмся перед лицом трудностей». С той же дерзостью «Тереза попросила у Папы Римского разрешения вступить в кармелитский орден, и, хотя она была слишком молода, ей это было позволено».

По словам Епископа Рима, существует риск «ложных утешений»: нечто похожее происходит на производстве, когда есть оригиналы и есть подделки. Подлинное утешение всегда нежно и сокровенно, а его имитация – более громка и зрелищна, она похожа на кратковременный костёр из соломы; она принуждает человека замыкаться в себе и не заботиться о других. В итоге «ложное утешение оставляет нас с пустыми руками, вдали от центра нашего существования».

Именно поэтому так важно , «даже когда мы чувствуем себя утешенными», подчеркнул Папа, отметив, что «ложное утешение может стать опасностью, если мы навязчиво ищем его как самоцель, забывая о Господе». Святой Бернард Клервосский говорил, что в этом случае «человек ищет утешения Бога и не ищет Бога утешения». Тогда, отметил Папа, человек уподобляется ребёнку, «который ищет родителей только для того, чтобы что-то от них получить, но не ради их самих».

«Мы тоже рискуем прожить наши отношения с Богом инфантильно, свести Его к предмету личного употребления и пользования, потеряв самый прекрасный дар – Его Самого. Поэтому мы идём по жизни между Божьим утешением и греховным отчаянием мира сего, но умея распознавать, когда это утешение исходит от Бога, даруя глубокий душевный покой, а когда речь идёт о мимолетном увлечении, которое, по сути, неплохо, но не является утешением от Господа».

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