Папа Франциск на общей аудиенции: искать Бога ради Него Самого (+ ФОТО)

23 ноября Папа Франциск в девятый раз посвятил общую аудиенцию теме духовного различения, в частности, размышлениям о благодатном Божьем утешении, дарующем покой и надежду. Этот важный элемент нужно уметь распознавать и «не принимать как должное». Передает русская служба Vatican News.

Утешение, подчеркнул Папа, – «это глубокий опыт внутренней радости, который позволяет увидеть присутствие Бога во всём; он укрепляет веру и надежду, а также способность творить добро». По словам Епископа Рима, человек утешенный не сдаётся перед лицом трудностей, ибо испытывает мир, который сильнее невзгод. Божья отрада – «это великий дар для духовной жизни и жизни в целом». Господь обнимает человека нежным присутствием, не навязывая Своей воли. Однако дар Его покоя, отметил Папа, – это вовсе не «мимолетная эйфория»: напротив, даже боль, например, за свои грехи, может стать причиной утешения.

Епископ Рима привёл в пример духовный опыт св. Августина, когда тот беседовал со своей матерью Моникой о великолепии небесной жизни; совершенную радость св. Франциска посреди крайне тяжелых ситуаций. Многие святые вершили великие дела «не потому, что считали себя хорошими и способными, но потому, что были покорены умиротворяющей сладостью Божьей любви».

Утешение, продолжил Епископ Рима, – «это прежде всего надежда, обращённая в будущее, она отправляет нас в путь, позволяет начать то, что до этого момента всегда откладывалось». Этот благодатный дар Святого Духа нельзя запрограммировать по собственному желанию, им невозможно «пилотировать», но когда приходит небесная отрада – человек обретает сокровенную близость с Богом.

Папа Франциск напомнил, как св. Тереза Младенца Иисуса, посетив римскую базилику Святого Креста в возрасте четырнадцати лет, она «пыталась прикоснуться к почитаемому там гвоздю, одному из тех, которыми был распят Иисус». Тереза считала это порывом любви и упования: «Я действительно была слишком смелой, но Господь знал, что моё намерение было чистым. Я вела себя с Ним как ребёнок, который думает, что ему всё дозволено, и считает сокровища Отца своими собственными». Таким образом, подчеркнул Папа, святая Тереза оставила нам «замечательное описание духовного утешения».

«Умиление по отношению к Богу делает нас смелыми в желании участвовать в Его жизни, делать то, что Ему угодно, ибо мы чувствуем, что Его дом – это наш дом; мы чувствуем себя Его знакомыми, желанными, любимыми, возрождёнными».

Благодаря Господнему утешению, уточнил Епископ Рима, «мы не сдаёмся перед лицом трудностей». С той же дерзостью «Тереза попросила у Папы Римского разрешения вступить в кармелитский орден, и, хотя она была слишком молода, ей это было позволено».

По словам Епископа Рима, существует риск «ложных утешений»: нечто похожее происходит на производстве, когда есть оригиналы и есть подделки. Подлинное утешение всегда нежно и сокровенно, а его имитация – более громка и зрелищна, она похожа на кратковременный костёр из соломы; она принуждает человека замыкаться в себе и не заботиться о других. В итоге «ложное утешение оставляет нас с пустыми руками, вдали от центра нашего существования».

Именно поэтому так важно духовное распознавание, «даже когда мы чувствуем себя утешенными», подчеркнул Папа, отметив, что «ложное утешение может стать опасностью, если мы навязчиво ищем его как самоцель, забывая о Господе». Святой Бернард Клервосский говорил, что в этом случае «человек ищет утешения Бога и не ищет Бога утешения». Тогда, отметил Папа, человек уподобляется ребёнку, «который ищет родителей только для того, чтобы что-то от них получить, но не ради их самих».

«Мы тоже рискуем прожить наши отношения с Богом инфантильно, свести Его к предмету личного употребления и пользования, потеряв самый прекрасный дар – Его Самого. Поэтому мы идём по жизни между Божьим утешением и греховным отчаянием мира сего, но умея распознавать, когда это утешение исходит от Бога, даруя глубокий душевный покой, а когда речь идёт о мимолетном увлечении, которое, по сути, неплохо, но не является утешением от Господа».