Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: жизнь христианина – это пребывание в Иисусе

На утренней Мессе 13 мая в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск молился Господу, дабы Он укрепил учащихся и учителей в это время пандемии, и в своей проповеди подчеркнул, что христианская жизнь – это мистика «пребывания» друг в друге: мы пребываем в Иисусе, а Он – в нас. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению среды 5-ой недели Пасхи и в день, когда Церковь чтит память Пресвятой Девы Марии Фатимской, Епископ Рима призвал верующих: «Помолимся сегодня об учащихся, о студенческой молодёжи, о преподавателях, которые должны найти новые пути для обучения. Да поможет им Господь в этих начинаниях: пусть Он дарует им смелость и успешное продолжение».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал Евангелие дня (Ин 15,1-8), в котором Господь говорит Своим ученикам: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». Пребывание в Господе, отметил Папа, не может быть пассивным сном: чтобы приносить плоды, оно должно быть активным опытом прямого, личного единения с Богом. Мистика – это не удел богоизбранных: самые обычные верующие призваны вести сокровенный, глубокий диалог с Богом, уповая на Него даже в самых малых вещах.

Христианская жизнь – это путь евангельских Заповедей блаженства, подчеркнул Преемник Святого Петра. Плодом нашего пребывания в Господе должно быть свидетельство, чтобы, по словам Иисуса, люди видели наши добрые дела и прославляли Небесного Отца. Вера и благовестие приумножаются, когда верующие свидетельствуют о них своей жизнью, укреплённой Господом, ибо без Христа мы ничего не можем сделать: мы – лишь ветви, а Он – виноградная лоза, которая дарует живительную силу и плодовитость. Между лозой и ветвями всегда есть сокровенное и действенное «взаимопребывание», к которому нужно постоянно стремиться и заботиться о нём, подчеркнул в заключение проповеди Папа Франциск.