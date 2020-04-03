Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: в Материнстве Богородицы мы видим материнство Церкви

В пятницу 3 апреля на утренней Мессе в часовне Святого Духа, расположенной в Доме Святой Марфы, Папа Франциск упомянул о бедности и голоде, к которым приведет пандемия коронавируса, и помолился о тех, кто уже сейчас пытается эти печальные явления предотвратить: «Сегодня некоторые начинают думать о последствиях, о том, что случится после пандемии, обо всех проблемах, которые появятся: о бедности, проблемах с работой, голоде. Помолимся о тех, кто помогает сегодня, но думает и о завтрашнем дне, чтобы помочь всем нам».

Сегодня Церковь вспоминает о скорбях Пресвятой Девы Марии: во многих местах сохранился древний обычай этот день, пятницу перед Страстной неделей, посвящать Богоматери Скорбящей, в то время как соответствующая литургическая память приходится 15 сентября. Деве Марии Папа и посвятил свою проповедь, призывая верных размышлять о скорбях Богородицы и благодарить Ее за то, что Она согласилась стать Матерью.

В честь Скорбящей Богоматери написаны многочисленные песнопения, в которых говорится о боли и о страданиях Пресвятой Девы у подножия Креста. В народном благочестии сформировалось почитание «семи скорбей» Девы Марии. Первая скорбь – это пророчество Симеона о том, что оружие пройдет Ей душу; вторая – бегство в Египет, чтобы спасти жизнь Сына; третья – это три дня величайшей тревоги, когда Пресвятая Богородица не могла найти Иисуса-подростка, оставшегося в Храме. Четвертая скорбь – это встреча Марии с Сыном на пути к Голгофе, пятая – смерть Иисуса; шестая скорбь – снятие Иисуса с Креста, когда Матерь принимает в свои руки Того, Кого таким же образом держала на руках 30 лет назад в Вифлееме. Седьмая скорбь – погребение Сына. Таким образом, народное благочестие сопереживает страданиям Иисуса вместе с Его Матерью. Папа отметил, что по вечерам, во время молитвы «Ангел Господень», он всегда размышляет об этих скорбях и возносит мольбу к «Деве Марии, Матери Церкви, с такой болью породившей всех нас».

«Пресвятая Дева никогда не просила ничего для себя, – подчеркнул Папа Франциск. – Она просила для других, как в Кане, когда обратилась к Иисусу. Но ни разу она не сказала: ‘Смотрите, я Мать, и я буду Царицей’. Мария сопровождала Иисуса как ученица, и многие, несомненно, говорили: ‘Бедная женщина, ей столько придется пострадать’ – другие же утверждали: ‘Она и сама виновата, если бы воспитала сына нормально, ничего бы не произошло’. Богородица всегда была с Сыном и разделяла все Его унижения».

Почитать Пресвятую Богородицу означает признавать Ее нашей Матерью. Этот титул Она получила от Господа, стоя под Крестом: Он не назначил Ее «премьер-министром» и не наделил никаким особым чином, – отметил папа, – но Он назвал Ее Матерью. Дева Мария не собиралась отнимать у Сына ничего из принадлежащего Ему: Она приняла в дар Свое Божественное Материнство и приняла Свою миссию – быть нашей Матерью. «Она не просила быть ‘почти искупительницей’ или ‘соискупительницей’, – подчеркнул Папа. – Есть только один Искупитель, и этот титул не умножается на два. Есть только ученица и матерь, поэтому мы должны думать о ней как о матери, искать и просить ее, как матерь. Она – Матерь в Церкви-Матери. В Материнстве Пресвятой Богородицы мы видим материнство Церкви, обнимающей всех людей, хороших и плохих».

Папа настоятельно призвал к созерцанию страданий Девы Марии, переносившей их с твердостью и со слезами, проистекавших истерзанного болью сердца: «Благодарим Тебя за то, что Ты согласилась стать Матерью после слов ангела, и благодарим за то, что Ты согласилась стать Матерью, когда об этом попросил Иисус», – сказал Папа Франциск в заключение.