Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы размышлял об обращении Савла, ставшего апостолом Павлом

10 мая Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди прокомментировал библейский фрагмент об обращении Савла по дороге в Дамаск. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Это событие, отметил Епископ Рима, — совершенно новая страница в Истории Спасения, и она обозначает открытость к язычникам, к неизраильтянам; это открытая дверь к новому, вселенскому измерению Церкви.

Святейший Отец отметил несколько важных характеристик будущего Апостола язычников: он был «сильным человеком, влюблённым в закон, в Бога, в чистоту закона»; несмотря на скверный характер, он был честным и последовательным. Тяжесть его гонений против христиан была велика, однако в то время он был «искренне убеждён, что этого хочет Бог». Несмотря на упрямство, отметил Папа, душа Савла оставалась «открытой для Божьих предложений». Он ревностно и жестоко преследовал учеников Христа, но «как только услышал голос Господа, уподобился ребёнку и позволил себя вести». Все его убеждения разом умолкли, ожидая ответа: «Господи! Что повелишь мне делать?». Савл отправляется в Дамаск и, подобно ребёнку, позволяет себя катехизировать и окрестить. С этого времени для будущего апостола начинается путь глубочайшего послушания, долгие годы молитв в смиренном молчании.

Папа Франциск выразил благодарность многим смелым христианам, которые рискуют жизнью, устремляясь в неизведанное, в поисках новых путей для Церкви. Такие пути можно и нужно искать при условии, что они будут стезями Божьими. Этот поиск проходит через глубины молитвы и послушания, в глубине сердец, открытых голосу Христа. Именно так «в Церкви происходят настоящие перемены, благодаря тем, кто умеет сражаться как в малом, так и в большом».

В завершение проповеди Святейший Отец вознёс молитву, дабы верующие обрели «благодать послушания голосу Господа и открыли Ему сердца; благодать не бояться вершить великие дела и продвигаться вперёд, не упуская заботы о мелочах».