Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы призвал «не быть христианами наполовину»

В своей проповеди на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы в четверг 26 сентября Папа Франциск прокомментировал литургическое чтение из Книги пророка Аггея (1,1-8), в котором древний пророк призывает израильский народ задуматься о своем поведении и изменить его, приступая к работам по восстановлению Дома Божия. Аггей стремился пробудить сердца членов народа, в которых, по причине разрушения Иерусалимского храма, водворились разочарование и уныние, что, в свою очередь, стало причиной бездеятельности. У иудеев не находилось достаточно сил, чтобы приступить к работе и отстроить храм, они постоянно откладывали это дело на потом. Люди «не имели сил, чтобы подняться, чтобы начать сначала, и не позволяли Господу помочь им восстать», они раз за разом повторяли, что «время еще не пришло».



«Вот драма этого народа, а также и наша драма! Так бывает, когда угасает дух, когда наступает паралич воли к жизни, когда мы говорим: «Да, оно, конечно,так…, но не будем спешить, оставим всё как есть… Сделаем завтра! Потом мы то же самое говорим и завтра, и послезавтра… Мы постоянно откладываем решение об обращении, о перемене жизни…»,- заметил Понтифик и сравнил такое состояние со «смертельным спокойствием», коему свойственны замкнутость, стремление любой ценой избегать всяких рисков, бесплодие… «Если существует духовная опасность такого рода, необходимо тут же обратиться к Господу, умоляя, чтобы Он не допустил нашей капитуляции перед соблазном ‘христианства наполовину’, чтобы дал силы вырваться из плена пассивности, чтобы помог одержать верх над этой мнимой анестезией, убивающей духовную жизнь», — призвал Святейший Отец в заключение.

По материалам Vatican News