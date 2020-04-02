Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: пандемия вскрывает невидимые проблемы общества

О тех, кто терпит последствия пандемии коронавируса, и в особенности о бездомных, Папа Франциск молился на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 2 апреля. Как и в предыдущие дни, она целиком транслировалась в прямом эфире. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«В эти скорбные, печальные дни вскрываются многие невидимые проблемы. В сегодняшней газете опубликована задевающая сердце фотография: множество бездомных в одном из городов, которые лежат на стоянке для машин, у всех на виду… Много бездомных в это время… Попросим святую Терезу Калькуттскую, дабы она пробудила в нас чувство близости ко множеству людей в нашем обществе, которые в обычное время живут незаметно, но в моменты кризиса, как эти бездомные, выходят на поверхность вот таким образом».

В центре литургических чтений дня были Авраам, завет с Богом и новое возвещение Иисуса, Который пришел сотворить всё заново, прощая грехи. Мы, христиане, – отметил Папа, – избраны Богом, давшим нам обетование плодородия, и мы призваны ответить верностью Его завету. Наши грехи можно свести к трем вещам: это отказ от богоизбранности посредством поклонения идолам, отказ от надежды на исполнение обетования и забвение завета с Богом.

Господь никогда не забывает о Своем союзе с человеком, подчеркнул Святейший Отец. Бог может забыть только об одном: о наших грехах. «Авраам, – говорит Господь в евангельском чтении, – рад был увидеть день Мой». Этот день – день великого плодородия, когда Иисус сотворил всё заново, – а это труднее, чем сотворить из ничего.

Папа завершил Мессу поклонением Пресвятым Дарам, Евхаристическим благословением и молитвой духовного причащения.