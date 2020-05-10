Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы молился о единстве Европы

Утром 10 мая Папа Франциск совершил воскресную Мессу и во вступлении к богослужению напомнил о двух недавних важных датах: о 70-летии Декларации Робера Шумана, положившей начало Европейскому союз и об окончании Второй мировой войны на Старом континенте. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В часовне Дома Святой Марфы Епископ Рима сказал: «Помолимся Господу о сегодняшней Европе, дабы она укреплялась в единстве, в братском единении, которое позволяет всем народам расти в сплочённости и многообразии».

В своей проповеди Святейший Отец подчеркнул, что молитва открывает дверь к Небесному Отцу: необходимо иметь дерзновение в молитве и твёрдо верить в её силу. Комментируя отрывок из воскресного Евангелия (Ин 14,1-14), Папа отметил, что Небесный Отец всегда присутствовал в жизни Иисуса, равно как Иисус был неразлучен со Своим Отцом. Христос учит нас дерзновенной и доверительной молитве, в которой звучат самые смелые прошения к Всемогущему Богу. В молитве – как и в проповеди – обязательны мужество и искренность, подчеркнул Папа. Молитва и проповедь входят в обязанности епископов и священников, и люди учатся на их примере.

При этом Предстоятель Вселенской Церкви отметил: «Печально видеть, как достойные епископы, прекрасные люди, заняты экономикой и многими другими вещами. В первую очередь должна быть молитва, в затем уже всё остальное. Но когда другие дела занимают место молитвы, что-то не в порядке».

Господь сказал ученикам, что Он идёт к Своему Отцу, и о чём бы они ни попросили во имя Отца, Христос это сделает, дабы прославился Его Отец. «Таким образом, – подвел итог Папа Франциск, – Церковь движется вперёд с молитвой, с дерзновением молитвы; Церковь знает, что без этого восхождения к Отцу она не сможет выжить».