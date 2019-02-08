Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: каждый христианин имеет силу исцелять

Чтобы сердце другого человека могло открыться и обратиться, необходимо благовествовать с кротостью, смирением и нищетой духа, следуя по стопам Иисуса Христа. Папа подчеркнул это на Мессе в Доме Святой Марфы утром 7 февраля, комментируя литургическое чтение из Евангелия от Марка (6,7-13), — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Иисус посылает Своих учеников исцелять так же, как это делает Он Сам, — исцелять от корня греха. «Исцелять означает в определенном смысле воссоздавать, — отметил Папа Франциск. — Иисус воссоздал нас от корня, и мы идем вперед с помощью Его учения, Его исцеляющей доктрины». В первую очередь исцеление означает обращение: нужно открыть сердце и обратить его в другую сторону — к Его Слову. Многие христиане, отметил Папа, делают много хорошего, но если сердце закрыто, то их христианство – лишь внешнее покрытие, которое исчезнет с первым дождем.

Чтобы призывать к обращению, апостол не может «доить или стричь овец», подчеркнул Папа, ссылаясь на изречение святого Августина. Тот, кто проповедует с корыстными интересами, никогда никого не исцелит, не сможет открыть ничье сердце, потому что слово его не будет авторитетно. Авторитет же исходит «от личного примера», свидетельствующего об искренней заботе о людях. В противном случае это будет «не авторитет, а авторитаризм», пояснил Папа. «Дьявол бежит прочь от смирения, от силы имени Христова, с какой апостол исполняет свою миссию»: дьявол не терпит, когда человек исцеляется от греха.

Ученики, посланные Господом, исцеляли также телесно, продолжил Папа Франциск. Каждый из нас имеет силу исцелять «добрым словом, терпением, данным вовремя советом, взглядом, — подобно елею», если это происходит со смирением. «Все мы нуждаемся в исцелении, у всех имеются духовные недуги. Но в то же время у всех нас есть возможность исцелять других… Да сподобит нас Господь благодати исцелять, как исцелял Он: с кротостью, смирением, с силой против греха, против дьявола, — дабы мы осуществляли это ‘ремесло’ исцеления друг друга, потому что, исцеляя другого, я исцеляюсь другим».