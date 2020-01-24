Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы говорил о разрушительных последствиях зависти

В своей проповеди на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы в пятницу 24 января Папа Франциск прокомментировал литургическое чтение из Первой Книги Царств (1 Цар 24,3-21), в котором идет речь о желании Саула убить Давида по причине личной зависти. Так случается и в нашей жизни, сказал Понтифик: завистники мечтают уничтожить ближнего, в том числе и посредством распространения сплетен.

По словам Святейшего Отца, эта деструктивная динамика стартует от «болтовни с самим собой», интерпретации ситуации в ключе зависти. На самом же деле завистливый человек неспособен видеть реальность такой, какой она есть на самом деле. Именно так это было и в случае с Саулом, который считал Давида своим врагом, хотя не имел для этого никаких оснований. Притом, по словам Папы, «зависть и ревность лишены реального содержания». По милости Божией, Саул сумел заметить это, увидеть всю безосновательность своего плохого отношения к Давиду, и тогда его зависть «лопнула, как мыльный пузырь».

Понтифик призвал верующих внимательно следить за собой всякий раз, когда они сознают, что начинают испытывать антипатию к какому-то человеку. Необходимо «хранить свое сердце от этой болезни, от этой болтовни с самим собой, вследствие чего и надувается такого рода мыльный пузырь, пустой внутри, но способный причинить немалый вред». «Так будем же бдительными, – продолжил Папа, – ибо есть такая личинка, способная пробраться в сердце любого из нас и создать там негативное мнение о людях, продиктованное завистью: у него есть что-то такое, чего нет у меня. Это, в свою очередь, приводит к вражде между людьми, приводит к войне: войне в домашней среде, войне с соседями, войне на рабочем месте. У истоков всех конфликтов лежит всё то же ‘семя войны’, коим являются ненависть и зависть». Святейший Отец посоветовал своим слушателям, едва лишь они ощутят антипатию к кому-либо, тут же задаться вопросом: «А почему я чувствую это?» и поскорее заблокировать «болтовню с самим собой», в ходе которой мы начинаем плохо думать о ближних.

«Так попросим же Господа о благодати прозрачного сердца, такого, как у Давида. Будем просить о благодати прозрачного сердца, которое ищет только справедливости, ищет мира. Будем просить о дружелюбном сердце, в котором не гнездится желание убивать, ибо зависть и ненависть убивают», – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News