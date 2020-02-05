Папа Франциск на Мессе в Доме Святой Марфы: Бог плачет, если мы отдаляемся от Него

4 февраля Епископ Рима, проповедуя на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы, подчеркнул, что любящий нас Небесный Отец никогда не отказывается от Своего отцовства. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Папа размышлял над литургическим чтением из Второй книги Царств (2 Цар 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3), в котором говорится о том, как царь Давид потерял своего сына Авессалома. Узнав о гибели сына, царь принялся рыдать несмотря на то, что Авессалом предал его и пошёл против него войной. Спасаясь от смерти, Давид бежал из Иерусалима босым, под проклятия и оскорбления, осыпаемый градом камней со стороны жителей, которых царский сын соблазнил обещаниями. И вот, когда посланник приносит весть о смерти наследника, Давид причитает: «Сын мой, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя», – отметил Святейший Отец, задавшись при этом вопросом: «Почему же ты плачешь? Он восстал против тебя, отрекся от тебя, от твоего отцовства; он тебя оскорблял и преследовал. Нужно, скорее, праздновать, потому что ты победил! Но Давид плакал и только повторял: ‘Сын мой, сын мой’. Крик Давида – это исторический факт, но также пророчество: оно помогает нам увидеть Сердце Божье; узнать, как Господь поступает с нами, когда мы отворачиваемся от Него; что делает Господь, когда мы уничтожаем себя грехом, теряем направление пути и погибаем. Господь – Отец, и Он никогда не отрицает Своего отцовства, повторяя ‘Сын мой, сын мой’».

Преемник Святого Петра отметил, что мы слышим этот плач Бога, когда идём исповедовать свои грехи, причём Таинство Покаяния вовсе не похоже на «поход в химчистку, чтобы удалить пятна»: это встреча с «Отцом, Который плачет из-за нас потому, что Он – Отец». Фраза Давида «О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, сын мой» – пророческая, и в Боге «она становится реальностью», подчеркнул Понтифик: «Родительская любовь Бога к нам настолько велика, что Он умер за нас. Он стал человеком и отдал за нас Свою жизнь. Взирая на распятие, вспомним об этих словах: ‘О, кто дал бы мне умереть вместо тебя’. Мы услышим голос Отца в Сыне, говорящий нам: ‘Сын мой, сын мой’. Бог никогда не отказывается от Своих детей». Притом Божья любовь достигает своей кульминации на Кресте Голгофы, констатировал Папа. Бог, Сын Небесного Отца, был послан на землю отдать за нас Свою жизнь: «В скверные моменты нашей жизни, которые есть у каждого из нас, в моменты греха, в моменты отчуждения от Бога нам будет полезно прислушаться в своих сердцах к этому голосу: ‘Сын мой, дочь моя, что же ты делаешь? Пожалуйста, не губи себя, ведь за тебя Я умер».

Господь Иисус плакал, когда взирал на Иерусалим; Христос плачет, «потому что мы не позволяем Ему любить нас», сказал Папа Франциск и, завершая проповедь, призвал верующих: «В момент искушения, в момент греха, когда мы отворачиваемся от Бога, попытаемся услышать этот голос: ‘Сын мой, дочь моя, зачем?’».