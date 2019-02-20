Папа Франциск на Мессе в Доме Св. Марфы: между Великим Потопом и современными войнами много общего

19 февраля Папа Франциск совершил в ватиканской часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди провёл параллель между Всемирным Потопом, о котором говорится в первом чтении дня, и современными войнами, поражающими самых слабых, — сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима отметил, что в Книге Бытия повествуется о том, что Вседержитель страдает из-за вопиющего нечестия людей и даже сожалеет, что их сотворил. Бог обладает чувствами, «Он не абстрактен», Он действительно скорбит и переживает, и в этом — тайна Господа, подчеркнул Святейший Отец. Подобным образом переживает и Христос, сострадающий людям: «Бог любит нас сердцем, а не идеями». Когда Он ласкает нас, то делает это от всего сердца, а когда наказывает, то — как добрый отец — страдает намного больше, чем мы сами.

Современная эпоха, отметил Папа, похожа на времена Ветхого Завета: такие же проблемы и бедствия, нищета, голодные, гонимые и истерзанные люди, гибнущие на войнах, теперь под градом бомб. Страдают самые беззащитные – дети; множество из них голодают, не получают образования, теряют родителей на войнах, сами становятся солдатами. Зная об этом, нельзя оставаться равнодушными.

В конце проповеди Папа Франциск призвал верующих молиться, дабы Господь даровал нам сердце, подобное любящему сердцу Бога, открытое и сопереживающее братьям. Мы должны ходатайствовать в молитве о жертвах современных бедствий, о жертвах войн, за которые платят самые слабые, бедные, дети, — те, кто не имеют средств для своего будущего.