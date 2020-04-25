Папа Франциск на Мессе праздника Святого Евангелиста Марка помолился о тех, кто провожает в последний путь жертв пандемии COVID-19

Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров:

Во вступлении к утреннему богослужению 25 апреля, в день литургического празднования Святого Евангелиста Марка, в часовне Дома Святой Марфы Епископ Рима сказал: «Сегодня помолимся вместе о тех, кто помогает в проведении похорон. Их служение скорбно и печально; они очень близко чувствуют боль в этой пандемии. Помолимся о них».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал Евангелие дня (Мк 16,15-20), в котором Воскресший Иисус является ученикам накануне Своего Вознесения: Господь посылает их проповедовать Благую Весть всем людям на земле и подкреплять слова знамениями. Подлинная вера, отметил Папа Франциск, может быть только миссионерской. Она не может пребывать только в одной душе, принадлежа одному лишь верующему, – в этом случае она становится гностической ересью. Вера в человеке живёт благодаря свидетельству его жизни: настоящие христиане не боятся выражать свою веру, делясь ею с другими людьми. Это вовсе не означает прозелитизма, отметил Папа: речь идет о свидетельстве веры в служении, в подлинно христианской жизни. Прежде чем говорить о христианстве, нужно удостоверять веру своими делами и поступками, причём цель передачи веры – не переубедить собеседника, а предложить ему величайшее сокровище. Понтифик сослался при этом на литургическое чтение дня из первого Послания Апостола Петра (1 Пет 5,5b-14), в котором говорится, что вера приходит со смирением; в её передаче всегда присутствует Господь.

В заключение Святой Мессы Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь помог нам жить «прозрачной» верой, всегда открытой для других людей и приносящей им спасение.