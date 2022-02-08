Папа Франциск молодым священникам: весь мир жаждет Христа

В полдень 7 февраля Папа Франциск встретился на частной аудиенции в Ватикане с епархиальными священниками из Папской Ломбардской семинарии, которые продолжают высшее образование в римских университетах. Сообщает русская служба Vatican News.

Обращаясь к пресвитерам, Епископ Рима отметил, что их встреча проходит по случаю столетия избрания на Апостольский Престол Папы Пия XI, бывшего студента этой семинарии. Сразу после своего избрания Пий XI решил преподать апостольское благословение Urbi et Orbi не в стенах базилики Святого Петра, а с внешней лоджии: «Его жест напоминает, что мы должны открыться, расширить горизонт служения до вселенских масштабов, протянуть руку каждому чаду, которого Бог желает объять Своей любовью».

Святейший Отец призвал пресвитеров «не закрываться в ризницах», в частных и комфортных группах: современный мир ждёт спасительного евангельского послания, открытых, сострадательных и милосердных сердец, трудолюбивых и щедрых рук пастырей, которые не боятся запачкаться и пораниться во имя любви, подобно рукам Иисуса на Кресте. Папа отметил, что для молодого священника годы учёбы в Риме – это дар Божий, но приобретаемые знания «не могут быть оторваны от жизни и истории»: слова Церкви должны обладать Божьим помазанием и достигать конкретной жизни людей. Священники должны быть подлинными свидетелями, «горящими желанием нести Евангелие на улицы мира, в жилые кварталы и дома, особенно в самые бедные и забытые места».

Цитируя Пия XI, Папа Франциск посоветовал пресвитерам, готовящимся к будущей миссии, часто задаваться вопросом: «Что я могу предложить Господу?». Ответ на него должен исходить из открытого сердца, готового служить, а не стремиться к должностям в Кафедральном соборе или в Епархиальной курии, подчеркнул: «Часто, также и здесь, в Италии, церковный дискурс сводится к бесплодной внутренней диалектике между новаторами и консерваторами, между предпочтением в пользу того или иного политика, и мы забываем о главном: нужно быть Церковью, жить Евангелием и распространять его. Давайте перестанем беспокоиться о маленьком домашнем огороде, ведь целый мир жаждет Христа».

Святейший Отец привёл слова из социальной энциклики Quadragesimo anno, в которой Папа Пий XI отмечал сосредоточение богатства, накопление огромной власти и деспотическое владычество над экономикой в руках немногих. К сожалению, подчеркнул Папа, в наши дни «эта пропасть между немногими богатыми и многочисленными бедными становится ещё разительней». В этом контексте неравенства, усиленного пандемией коронавируса, студенты Ломбардской семинарии призваны быть «священниками Второго Ватиканского Собора, знаками и инструментами единства людей с Богом и друг с другом». Миссия пресвитеров – быть «ткачами сопричастия», искоренителями неравенства, пастырями, внимательными к знакам человеческой боли: «Через знания, которые вы приобретаете, будьте компетентны и смелы в возвещении пророческих слов от имени людей, лишённых голоса».