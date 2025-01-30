Папа Франциск молится о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне
Папа Франциск направил телеграмму соболезнований президенту США Дональду Трампу с связи с авиакатастрофой в вашингтонском национальном аэропорту им. Рональда Рейгана, в результате которой погибли 67 человек.
Святейший Отец выражает духовную близость всем, кого затронула эта трагедия, предавая души погибших милосердию Всемогущего Бога.
Епископ Рима приносит глубокие соболезнования семьям, скорбящим о потере близких, заверяет в молитве об участниках спасательных работ и призывает на всех жителей страны Божественные благословения утешения и силы.
Источник: русская служба Vatican News
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