Папа Франциск молится о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне

Папа Франциск молится о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне

Январь 30, 2025

направил телеграмму соболезнований президенту Дональду Трампу с связи с авиакатастрофой в вашингтонском национальном аэропорту им. Рональда Рейгана, в результате которой погибли 67 человек.

Святейший Отец выражает духовную близость всем, кого затронула эта трагедия, предавая души погибших милосердию Всемогущего Бога.

Епископ Рима приносит глубокие семьям, скорбящим о потере близких, заверяет в молитве об участниках спасательных работ и призывает на всех жителей страны Божественные благословения утешения и силы.


Источник: русская служба Vatican News

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