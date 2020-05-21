Папа Франциск миссионерским обществам: миссия – это безвозмездный дар Святого Духа

В полдень 21 мая Папа Франциск обратился с посланием к Папским миссионерским обществам, которые должны были собраться в Риме на ежегодную Генеральную ассамблею, однако встреча была отложена из-за пандемии COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Папа Франциск подчёркивает, что возвещение Евангелия не имеет ничего общего «с политическим или культурным, психологическим или религиозным прозелитизмом». Христианская миссия является безвозмездным даром Святого Духа и не может быть доверена ни «специальным тренингам», ни «церковным аппаратам», которые изо всех сил занимаются саморекламой и продвигают собственные инициативы. Епископ Рима напоминает, что «самая сокровенная генетическая черта» миссии Церкви – это «быть творением Святого Духа, а не следствием наших умозаключений и намерений».

Цитируя апостольское послание Evangelii gaudium, Папа указывает на ключевые моменты церковной миссии: привлекательность, благодарность, безвозмездность, смирение. Кроме того, миссия должна отличаться близостью к людям и достигать людей «там, где они находятся, и такими, какие они есть»; она должна обладать sensus fidei (чувством веры) Народа Божьего и выходить прежде всего к малым и бедным.

Папа Франциск напоминает об истории Папских миссионерских обществ, которые родились спонтанно, из миссионерского порыва крещёных, и со временем охватили все континенты. Святейший Отец предостерегает членов обществ от риска самообмана, соблазнов доминирования и элитарности, самоизоляции от народа, «имитации мирских моделей эффективности». Миссионеры должны быть людьми молитвы, а помогая людям, принимать во внимание первичные нужды общин, подчёркивает Предстоятель Вселенской Церкви.