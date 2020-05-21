Папа Франциск миссионерским обществам: миссия – это безвозмездный дар Святого Духа

Папа Франциск миссионерским обществам: миссия – это безвозмездный дар Святого Духа

Май 21, 2020

В полдень 21 мая обратился с посланием к Папским миссионерским обществам, которые должны были собраться в Риме на ежегодную Генеральную ассамблею, однако встреча была отложена из-за пандемии COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Папа Франциск подчёркивает, что возвещение Евангелия не имеет ничего общего «с политическим или культурным, психологическим или религиозным прозелитизмом». Христианская является безвозмездным даром Святого Духа и не может быть доверена ни «специальным тренингам», ни «церковным аппаратам», которые изо всех сил занимаются саморекламой и продвигают собственные инициативы. Епископ Рима напоминает, что «самая сокровенная генетическая черта» миссии Церкви – это «быть творением Святого Духа, а не следствием наших умозаключений и намерений».

Цитируя апостольское послание Evangelii gaudium, Папа указывает на ключевые моменты церковной миссии: привлекательность, благодарность, безвозмездность, смирение. Кроме того, миссия должна отличаться близостью к людям и достигать людей «там, где они находятся, и такими, какие они есть»; она должна обладать sensus fidei (чувством веры) Народа Божьего и выходить прежде всего к малым и бедным.

Папа Франциск напоминает об истории Папских миссионерских обществ, которые родились спонтанно, из миссионерского порыва крещёных, и со временем охватили все континенты. Святейший Отец предостерегает членов обществ от риска самообмана, соблазнов доминирования и элитарности, самоизоляции от народа, «имитации мирских моделей эффективности». Миссионеры должны быть людьми молитвы, а помогая людям, принимать во внимание первичные нужды общин, подчёркивает Предстоятель Вселенской Церкви.

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