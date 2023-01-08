Папа Франциск: мир на земле возможен только с Богом

7 января Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Молодёжной миссионерской службы SERMIG («Братства надежды»), основанной в Турине шестьдесят лет назад. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима поблагодарил гостей за христианское свидетельство и плодотворное служение Евангелию, в особенности за превращение Туринского военного арсенала в «Арсенал мира»: суть этого жеста, по словам Папы, к сожалению, очень злободневна. Арсенал мира – это «плод Божьей мечты», которую Святой Дух воплощает в истории через Свой верный народ. Этот молодёжный «арсенал» производит «оружие мира», которым являются встреча, диалог и гостеприимство.

«Мир меняется в той степени, в какой меняемся мы. Пока военачальники заставляют многих молодых людей сражаться со своими братьями и сёстрами, нужны места, где можно испытать братство».

Папа Франциск отметил, что «мечта, оживляющая сердца друзей SERMIG, – это надежда на братский мир». Молодые миссионеры воплощают её в жизнь исключительно с Божьей помощью, «потому что войну можно вести без Бога, но мир возможен только с Ним».

Епископ Рима поблагодарил гостей и за другие инициативы – «Арсенал надежды» в Сан-Паулу в Бразилии, «Арсенал встречи» в Мадабе в Иордании и «Арсенал гармонии» в итальянском Печетто Торинезе. Мир, надежда, встреча и гармония создаются только с помощью Святого Духа, поэтому нужно всегда позволять Духу Божьему работать внутри себя. Папа отметил, что в деятельности арсеналов SERMIG могут участвовать все люди доброй воли, однако в центре должна находиться община веры и молитвы, которая поддерживает огонь, горящий для всех. Этот огонь Иисус принёс на землю, и теперь он горит вечно (см. Лк 12,49), подчеркнул в конце встречи Святейший Отец и преподал миссионерам апостольское благословение.