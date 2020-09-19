Папа Франциск: лекарства должны быть доступны для всех

В полдень 19 сентября Папа Франциск принял на частной аудиенции в ватиканском Зале Павла VI около 200 волонтёров и членов итальянского фонда Banco Farmaceutico по случаю двадцатилетия со дня его основания. С 2000 года организация проводит День сбора лекарств для самых бедных. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Те, кто живут в нищете, бедны во всём, включая лекарства, и поэтому их здоровье наиболее уязвимо», – отметил Папа Франциск. Порой люди не имеют доступа к определённому типу медикаментов, кроме того, существует и «фармацевтическая наценка»: всё это создаёт разрыв между нациями и народами. С этической точки зрения, если болезнь можно вылечить с помощью лекарства, оно должно быть доступно каждому. В мире слишком много взрослых и детей умирают из-за нехватки лекарств и вакцин, доступных в других регионах; всем известна опасность «глобализации безразличия». В качестве альтернативы Святейший Отец предложил «глобализацию лечения», то есть расширение доступа к тем лекарствам, которые могут спасти множество жизней во всех группах населения; однако для этого необходимы единые и всеобщие усилия.

Предстоятель Вселенской Церкви выразил надежду, что научные исследования смогут постоянно предлагать решения для старых и новых проблем. Труд многих учёных бесценен и является «замечательным примером того, как человеческие исследования и интеллект могут развивать новые пути исцеления». Поддерживая исследования и направляя производство, фармацевтические компании могут внести щедрый вклад в более справедливое распределение лекарств, отметил Святейший Отец. Посредством законодательного и финансового выбора правители должны созидать более справедливый мир, в котором самые бедные не будут брошены на произвол судьбы, подчеркнул Преемник Святого Петра: «Помимо серьёзной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, в результате которой погиб уже почти миллион человек, пандемия приводит к тяжёлому экономическому кризису, порождающему нищету и безнадёжность в семьях. Существует благотворительная помощь, но это также вопрос борьбы с фармацевтической бедностью, в частности, с широким распространением новых вакцин в мире. Повторяю, печально, если в предоставлении вакцины приоритет будет отдаваться самым богатым или вакцина станет собственностью той или иной нации, а не всех народов. Она должна быть универсальной, для всех».

В заключение своего обращения Папа Франциск поблагодарил членов фонда Banco Farmaceutico за их служение на благо самых уязвимых: «День сбора лекарств является важным примером того, как великодушие и обмен благами могут улучшить наше общество и свидетельствовать о той любви и близости, которых требует от нас Евангелие».