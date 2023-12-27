Папа Франциск: кровь мучеников – семя христиан

26 декабря, возглавив чтение молитвы Angelus в праздник св. Стефана, первомученика за веру во Христа, Святейший Отец отметил, что и сегодня, «две тысячи лет спустя, мы видим, что гонения продолжаются, и многие люди страдают и умирают за свидетельство об Иисусе». Передает русская служба Vatican News.

Сразу после Рождества Церковь отмечает праздник святого Стефана, первомученика, отметил Папа. Рассказ о его казни мы находим в Книге Деяний апостольских (см. главы 6-7), где он описывается как человек, исполненный Святого Духа и мудрости, которому наряду другими избранными диаконами было назначено «пещись о столах», то есть заботиться о ежедневном раздаянии потребностей (см. 6,3). Благодаря своей честности Стефан «не может не свидетельствовать о самом дорогом для него – о вере в Иисуса, и это навлекает на него гнев противников, которые убивают его, побивая камнями без пощады, – напомнил Папа. – Все происходит на глазах у юноши Савла, ревностного гонителя христиан, который выступает в роли ‘гаранта’ казни».

Епископ Рима предложил верующим представить сцену, в которой Савл и Стефан – гонитель и гонимый – находятся рядом друг с другом. Кажется, что между ними стоит непроницаемая стена, такая же твердая, как фундаментализм молодого фарисея и камни, брошенные в приговоренного к смерти человека. Однако помимо того, что происходит на глазах у всех, есть нечто более сильное, что объединяет гонителя и гонимого: через свидетельство Стефана Господь уже готовит в сердце Савла обращение, благодаря которому он станет великим апостолом.

«Стефан, его служение, молитва, провозглашение веры и особенно его прощение на пороге смерти не напрасны. Во времена гонений говорили, и сегодня будет справедливо говорить, что кровь мучеников – семя христиан. Кажется, что жизнь Стефана заканчивается впустую, но на самом деле его жертва сеет семя, которое, вопреки камням, скрытым образом прорастает в сердце его злейшего противника».

Сегодня, две тысячи лет спустя, мы видим, что гонения продолжаются, сказал далее Папа: многие страдают и умирают за свидетельство об Иисусе, подвергаются дискриминациям за то, что живут согласно Евангелию и должным образом исполняют свои обязанности, невзирая на насмешки и соблазны мира. «Эти братья и сестры тоже могут показаться неудачниками, но сегодня мы видим, что это не так. Сейчас, как и тогда, семя их жертв, которое, как казалось, должно было умереть, прорастает и приносит плоды, ибо Господь через них продолжает творить чудеса, обращать сердца и спасать людей», – подчеркнул Святейший Отец.

Завершая размышление, Папа Франциск призвал верующих молиться за тех, кто в разных уголках мира страдает и умирает за веру. Подобно первомученику Стефану, христиане призваны свидетельствовать о Евангелии последовательно, с кротостью и уверенностью. «Мария, Царица мучеников, да поможет нам свидетельствовать об Иисусе», – воззвал Епископ Рима.



Миниатюра — «Побивание камнями святого Стефана» (средневековая фреска)