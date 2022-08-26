Папа Франциск: католические законодатели — свидетели политической любви
Святейший Отец встретился с представителями законодательных органов разных стран, вдохновляющимися католической верой. Передает русская служба Vatican News.
В Риме проходит очередная конференция Международной сети законодателей-католиков, собравшая христианских лидеров – представителей законодательной власти из разных стран. Папа Франциск принял их на аудиенции в Клементийском дворце Ватикана.
Святейший Отец поблагодарил за приветственное слово президента и исполнительного директора организации Альтинга фон Гойзау и присутствовавших на аудиенции почетных попечителей Международной сети законодателей-католиков кардинала Шёнборна и сиро-яковитского Патриарха Игнатия Ефрема II.
Ссылаясь на основные вопросы, обсуждаемые на конференции, а именно справедливость и мир в актуальной геополитической ситуации, Папа предложил три ключевых слова, которые могут помочь в предстоящих дискуссиях: справедливость, братство и мир, — и пояснил, каким образом можно ими вдохновляться, чтобы ответить на вызовы, брошенные сегодня разделениями и конфликтами во многих регионах мира.
«Справедливость» традиционно определяют как «волю дать каждому то, что ему подобает», и согласно библейской традиции она включает продвижение справедливых отношений с Блогом и с другими людьми. В современном мире многие просят о справедливости, и задача законодателей, исповедующих католическую веру, — «действовать ради защиты и должного уважения в публичной сфере тех справедливых отношений, благодаря которым каждый человек может получить подобающие ему уважение и любовь».
Второе слово – «братство» — означает «чувство общей ответственности и заботы о развитии и целостном благосостоянии каждого члена человеческой семьи», что подразумевает продвижение социальной дружбы. Чтобы исцелить наш мир от соперничества и насилия, вызванных жаждой господства, нужны «ответственные граждане, но также и талантливые лидеры, вдохновленные братской любовью прежде всего к тем, кто живет в самых нестабильных условиях».
Третье слово – «мир» — продолжил Папа:
«Путь к устойчивому миру пролегает через сотрудничество, особенно между теми, кто наделен наибольшей ответственностью, в достижении целей, направленных на благо всех людей».
В конце встречи Папа вознес молитву, дабы Господь помог христианским законодателям стать «закваской для обновления гражданской и политической жизни и свидетелями политической любви к тем, кто больше всего нуждается».
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