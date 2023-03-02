Папа Франциск и сотрудники Римской Курии принимают участие в великопостных реколлекциях

Святейший Отец и его ближайшие помощники проводят великопостное затворничество, которое предполагает приостановку всех общественных мероприятий, сообщает Vatican News.

Шестидневные духовные упражнения начались в воскресенье, 26 февраля 2023 года, и, по решению Папы Франциска, уже третий год подряд они проводится каждым участником индивидуально.

Папа предложил проживающим в Риме кардиналам и руководству Римской Курии лично пройти период ретрита, приостановив свою профессиональную деятельность и посвятив себя молитве. В это время также отменены все встречи Папы Франциска, не будет общей аудиенции в среду.

Традиция духовных упражнений для Римской Курии была введена в 1929 году Пием XI. До Павла VI они проводились в Адвент, а не в Великий пост, но всегда проходили на территории Ватикана. В начале своего понтификата Франциск перевел их в небольшой городок Аричча под Римом, куда он и его ближайшие сотрудники ездили на автобусе. Этот обычай был прерван три года назад из-за пандемии.