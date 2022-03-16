Папа Франциск и Патриарх Кирилл провели встречу по удаленной связи

16 марта 2022 года при помощи средств удаленной связи состоялась беседа Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Со стороны Русской Православной Церкви в разговоре принял участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

От Римско-Католической Церкви присутствовал глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

Его Святейшество сердечно приветствовал Предстоятеля Римско-Католической Церкви, выразив удовлетворение в связи с возможностью организации разговора.

Далее состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви по преодолению его последствий. Стороны подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира.

Папа Франциск и Патриарх Кирилл также обсудили ряд текущих вопросов двустороннего взаимодействия.



(Фото: Правмир и Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)