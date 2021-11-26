Папа Франциск и иерархи Католической Церкви поздравили Патриарха Кирилла с 75-летием

По случаю 75-летия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла его поздравил Папа Римский Франциск. Также поздравления поступили от председателя Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха; президента Папской академии жизни архиепископа Винченцо Палья, Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Джованни Д’Аниелло и ординария архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци.

В поздравлении Папы Римского Франциска говорится:

«С превеликой радостью пишу Вам по случаю Вашего 75-летия, заверяя Вас и всех верующих Русской Православной Церкви в духовной близости и молитвах. Да благословит Вас Господь добрым здравием и благоденствием в Вашем высоком служении Церкви.

Воздавая благодарение Господу Вседержителю за наши братские отношения, молюсь о том, чтобы Святой Дух укрепил плодотворное соработничество наших Церквей.

Да будет и впредь Русская Православная Церковь под Вашим пастырским омофором возрастать в вере, любви и истине, дабы явить миру подлинное лицо Божие. В нашем современном обществе с его разделениями, антагонизмом и последствиями пандемии пусть милость Божия сподобит нас вместе свидетельствовать о дружбе и взаимном уважении, а также об общении наших Церквей, имеющих богатые традиции.

Дорогой брат во Христе, еще раз выражая мои сердечные молитвенные пожелания, обмениваюсь с Вами братским объятием мира и прошу Вас помянуть меня в своих молитвах.

Многая лета!»

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В поздравлении Патриарху Кириллу председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, выражая «сердечную благодарность и глубокое почтение», отметил: «Прошу Господа ниспослать Вам Свои обильные милости и благословить Ваше высокое служение, особенно в нынешнее время, отмеченное разделениями и конфликтами, а также страхом, вызванным пандемией и грядущими социально-экономическими проблемами».

«Мы хорошо понимаем, что силы, необходимые для преодоления препятствий, мы сами найти не в состоянии. Это возможно лишь при посредстве Святого Духа, Которым любовь излилась в сердца наши и мы укрепились в надежде (см. Рим. 5:5), дабы иметь возможность возрастать в общении. Да ниспошлет Вам Господь Свои обильные дары мудрости, вдохновения и смирения для продолжения Ваших ревностных пастырских трудов и служения делу христианского единства, дабы всё более укреплялось и углублялось общение между христианами, прежде всего между Православной Церковью и Католической Церковью, тем самым зримо являя миру жизнь Триединого Бога. Ваше Святейшество, да дарует Вам Господь здравие и благоденствие на долгие годы Патриаршего служения», – отметил кардинал Курт Кох.

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В своем письме архиепископ Винченцо Палья пишет: «В духе братской дружбы, объединяющей нас уже много лет, хотел бы направить Вам мои самые сердечные поздравления с Вашим 75-летием. Наша дружба в последние десятилетия прошла через различные периоды истории мира, наших Церквей и межхристианских отношений. Я с радостью вспоминаю многие наши встречи, когда мы в открытом духе поиска вместе размышляли перед лицом вызовов истории. Убежден, что наше братство было важным источником силы и остается таковым в наше нелегкое время, отмеченное пандемией, жестоко поразившей наши народы, и тревожными сигналами разделения и тяжелых болезненных конфликтов. Я считаю большой драгоценностью нашу братскую дружбу. Она вызывает мою глубокую благодарность и питает чувства живого участия по отношению к Вашему служению и к жизни Вашей Церкви. Не скрою, Ваше Святейшество, что надеюсь иметь возможность укрепить ее новой встречей и продолжением наших бесед, столь полных интереса, взаимопонимания и совместных размышлений о вызовах, стоящих перед христианством».

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Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло поздравляет Патриарха Московского с юбилеем и передает «слова глубокого уважения, которое вызывает Ваша неустанная первосвятительская деятельность, направленная на одухотворение словом Христовым миллионов жаждущих душ – в углубление и развитие замечательных традиций Русской Православной Церкви».

«Хочу также отметить, что весь Ваш церковный путь неразрывно связан с наполнением жизнью межхристианского диалога, у истоков которого, по Провидению Божию, Вы стояли. И сейчас, после исторической встречи в Гаване, Вы продолжаете в преизобилии дарованных Вам Господом талантов нести светильник веры по совместному пути любви», – подчеркнул Апостольский нунций в Российской Федерации.

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В своем поздравлении архиепископ Павел Пеции желает Патриарху Кириллу: «Пастыреначальник Христос, возложивший на Вас заботу о Своей Церкви, да укрепит Вас в Вашем служении, да вознаградит за все труды ради Его славы и сохранит на многая лета».

Источник: Служба коммуникации ОВЦС

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