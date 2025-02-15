Папа Франциск госпитализирован для лечения бронхита

Утром 14 февраля, после завершения аудиенций в Доме Святой Марфы, Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу им. Агостино Джемелли «для проведения необходимых диагностических обследований и стационарного лечения бронхита».

В эти дни Святейший Отец неоднократно упоминал о своём недуге, из-за которого ему не всегда удавалось полностью зачитывать подготовленные тексты катехизических наставлений, проповедей и обращений.

Несмотря на недомогание, сегодня утром он провёл все запланированные встречи в своей резиденции, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

Это уже четвёртая госпитализация Папы Франциска в римскую больницу им. Джемелли, отмечает Vatican News.