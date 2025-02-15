Папа Франциск госпитализирован для лечения бронхита

Папа Франциск госпитализирован для лечения бронхита

Февраль 15, 2025

Утром 14 февраля, после завершения аудиенций в Доме Святой Марфы, был госпитализирован в римскую больницу им. Агостино Джемелли «для проведения необходимых диагностических обследований и стационарного лечения бронхита».

В эти дни Святейший Отец неоднократно упоминал о своём недуге, из-за которого ему не всегда удавалось полностью зачитывать подготовленные тексты катехизических наставлений, проповедей и обращений.

Несмотря на , сегодня утром он провёл все запланированные встречи в своей резиденции, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

Это уже четвёртая Папы Франциска в римскую больницу им. Джемелли, отмечает Vatican News.

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