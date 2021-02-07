Папа Франциск фоколярам: Евангелие предназначено для всех, но прозелитизм недопустим

В полдень 6 февраля Папа Франциск принял на частной аудиенции делегатов Движения фоколяров по случаю окончания их Генеральной ассамблеи. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец обратился со словами благодарности к уходящей в отставку Марии Воче, президенту Движения, и приветствовал новую главу Фоколяров – Маргарет Керрам, христианку родом из израильского города Хайфа. В приветственном слове Папе Франциску г-жа Керрам напомнила о знаменательном событии, прошедшем в Ватикане, – дне молитвы о единстве и мире на Святой Земле, в которой принимали участие Папа Франциск и руководители Израиля и Палестины. Со своей стороны, Понтифик отметил, что «это были времена обещания, и обещание осталось навсегда. Нужно идти вперёд, всегда неся в сердцах Святую Землю».

Далее Предстоятель Вселенской Церкви поделился с гостями размышлениями, призванными помочь их движению. Во-первых, через двенадцать лет после смерти основательницы Кьяры Любич Фоколяры должны преодолеть «естественную растерянность, а также сокращение числа своих членов, чтобы и далее быть живым выражением основной харизмы». Это требует «динамической верности», способной креативно отвечать на знаки времени; «Нужно всегда культивировать открытость по отношению к другим, кем бы они ни были: Евангелие предназначено для всех, но вовсе не как прозелитизм, – нет, оно предназначено для всех, будучи закваской нового человечества в любом месте и в любое время». Папа предостерёг фоколяров от искушения какой-либо самодостаточности и замкнутости в себе, которые всегда наносят ущерб людям и замедляют путь церковного движения: напротив, каждый день «необходимо встречать с изумлением» и с Божьей помощью соответствовать своей харизме с верой, смирением и смелостью.

Во-вторых, Преемник Святого Петра отметил важность кризисов: они являются благом и не равнозначны конфликтам, кризисы – это всегда призыв к зрелости и шанс для возрастания, это времена Святого Духа, Который пробуждает потребность в обновлении: «Обязанность тех, кто занимает руководящие должности на всех уровнях, – делать всё возможное, чтобы справляться с кризисами в обществе и в организации наилучшим и наиболее конструктивным образом. И есть духовные кризисы людей, связанные с сокровенной сферой человека и сферой совести, и они требуют осмотрительного подхода со стороны тех, кто не занимает руководящих постов, на всех уровнях внутри движения».

Третьим важным моментом для фоколяров, подчеркнул Папа Франциск, является «живая духовность с последовательностью и реализмом». Конечная цель харизмы движения «совпадает с прошением, которое Иисус вознёс Отцу в Своей последней великой молитве: ‘Да будут все едино’ (Ин 17,21), – о единстве, хорошо понимая, что это дело благодати Единого и Триединого Бога». Это намерение требует усилий с двойной точки зрения: вне движения, и внутри него: «Это путь братской близости, который передаёт присутствие Воскресшего людям нашего времени, начиная с бедных, последних, отверженных; работа вместе с людьми доброй воли ради продвижения справедливости и мира. Не забывайте, что близость была самым настоящим лексиконом Бога».