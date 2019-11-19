Папа Франциск евангелизаторам: подлинный путь благовестия – личное свидетельство, а не прозелитизм

18 ноября с.г. Папа Франциск принял на аудиенции в Зале Павла VI порядка шести тысяч евангелизаторов из разных стран мира. Встреча была приурочена к 30-летию движения «Приходские евангелизаторские ячейки», основанного миланским священником Пьерджорджи Перини.

«Никогда не отказывайтесь следовать путям, которые Дух Воскресшего Господа открывает перед вами. Пусть вас не останавливает никакой страх перед новизной и пусть не замедляются ваши шаги при встрече с трудностями, которые неизбежно появляются на пути евангелизатора», — пожелал собравшимся Святейший Отец и призвал членов приходских евангелизаторских ячеек черпать силу и ревность о Господе в молитве, в слушании Слова Божия и участии в Евхаристии. По словам Понтифика, важно не роптать по причине того, что «идет отток верных из наших приходов», но самим выходить навстречу людям «там, где они живут и работают». «Если мы встретили Христа в своей жизни, то не можем удерживать Его только для себя самих. Очень важно делиться этим опытом с другими людьми. Деление личным опытом – это и есть приоритетный путь евангелизации. Не забывайте: каждый раз, когда вы встречаете какого-то человека, происходит нечто, что может коренным образом изменить его жизнь. Это не значит заниматься прозелитизмом, это значит давать свидетельство. Настоящая евангелизация всегда осуществлялась именно так», — добавил Папа Франциск, а напоследок пожелал своим гостям, лично свидетельствуя о Боге Милосердном, особое внимание уделять самым малым – тем, с кем идентифицировал Себя Сам Иисус.

По материалам Vatican News