Папа Франциск два с половиной часа беседовал с французскими епископами

Беседа Папы Франциска с французскими архипастырями, представляющими архиепархии Парижа, Лиона и Клермон-Феррана и посещающими Рим в рамках визита ad limina, проходившая 23 сентября, продолжалась почти два с половиной часа, – сообщает Vatican News со ссылкой на сайт еженедельника Famille Chrétienne.

«Именно наши вопросы стали предпосылкой этого весьма искреннего и братского диалога», – заявил прессе спустя несколько часов по завершении аудиенции архиепископ Парижа Мишель Опети. Иерархи смогли рассказать Понтифику о тяготах своего епископского служения, некоторые почти признавались в «выгорании», а Епископ Рима рекомендовал им препоручить все свои трудности Господу.

Одной из поднятых тем стал деликатный вопрос реализации положений motu proprio «Traditionis custodes», регулирующий правила служения Тридентской Мессы. «Папа сказал, что стремится восстановить единство Церкви, борясь с внушающей опасения идеологией», – сообщил архиепископ Парижа. По его словам, Папа Франциск в числе стран, где ситуация может выглядеть опасной, назвал США, Швейцарию и «в какой-то мере Францию». Сам архиепископ одобрил подход Папы: «Я сам в сентябре принял ограничительные меры в своей епархии», – сказал он.

Вместе с тем, Папа Франциск подчеркнул, что ключевую роль в его motu proprio играют полномочия епископов. Архиепископ Лиона Оливье де Жерме обратил внимание Святейшего Отца на важность учитывать особенности французских епархий и их более-менее налаженные отношения с сообществами «традиционалистов». Я сказал Святейшему Отцу: «В Amoris laetitia Вы призываете нас учитывать разнообразие ситуаций. Разве в данном случае мы не должны делать то же самое?». Папа Франциск выразил согласие с таким подходом. «Он сослался на наши епископские полномочия, подчеркнув, что ответственность лежит на нас», – подытожил архиепископ Лиона, носящий почетный титул Примаса Галлии. На вопрос архиепископа Опети, могут ли в одном и том же приходе практиковаться обе формы обряда, Предстоятель Вселенской Церкви ответил положительно. При этом архипастырь французской столицы специально оговорил, что Папский документ «навел порядок» и помог ему осознать наличие скрытых «подводных камней» в его епархии.

Одной из главных тем беседы стал кризис, связанный с сексуальными злоупотреблениями со стороны духовенства. Преемник Святого Петра предложил французским епископам руководствоваться двумя основными принципами: не скрывать проблем и пастырски сопровождать тех, кого она касается – как жертв, так и преступников. Архиепископ Парижа также обратил внимание на значение, которое Папа придает богословскому аспекту проблемы злоупотреблений, в частности необходимости «осознать грех, чтобы воспринимать его всерьез». «Он попросил нас провести катехезацию на эту тему», – добавил архиепископ Лиона.

Французские епископы воспользовались личной встречей с Римским Первосвященником, чтобы расспросить о его отношении к их стране. «Что вы считаете самым лучшим во Франции?», – спросил епископ Жан-Луи Бальса. «Франция – старшая дочь Церкви. Пусть не самая верная, но она по-прежнему остается местом креативности: человеческой, пастырской и духовной», – ответил Папа Франциск.